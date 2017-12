Y a todo esto, ¿dónde queda el lugar más silencioso del mundo? Según el estudio de George Foy, profesor de la Universidad de Nueva York, se encuentra en Haleaka National Park en Hawaii. Como no podía ser de otra manera, el lugar perfecto para hacer sonar una canción de Yall.

Pero no ha sido nada fácil llevar su música hasta ahí. Para ello, los tres integrantes del grupo han tenido que recorrer senderos, atravesar selvas y subir montañas, con solo un objetivo: conquistar el sonido. No, los integrantes de Yall no se han vuelto locos ni quieren aparecer en el nuevo libro Guiness de los records. Nada de eso.