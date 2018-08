El hit japonés de David Bisbal que se convirtió en todo un himno oriental

Puedes o no puedes creértelo, pero David Bisbal no solo ha triunfado en América Latina y España, sino también en Japón. Lo que lees. Tanto es así que su tema Oye el Boom alcanzó el número uno en las radios niponas, y no solo eso, sino que también cuenta con su versión japonesa.

¡Así es! Bisbal se lanzó con este idioma para llegar al mercado oriental, y lo consiguió, porque no solo publicó este tema sino un álbum recopilatorio.

Y es que aunque esto ocurrió en 2007, Twitter ha explotado después de que un usuario recuperase un fragmento de la versión japonesa de este tema. "Le he preguntado a una amiga japonesa y me ha dicho que su madre lo conoce." Tal cual. David Bisbal, todo un referente en el mercado asiático.

LE HE PREGUNTADO A UNA AMIGA JAPONESA Y ATENTOS ME HA DICHO QUE: S U M A D R E LO CONOCE — Ҭaniuɱ 🌹🔪 (@TaniLPA) 7 de agosto de 2018

El viaje de Bisbal a territorios orientales llegó poco después del final de la etapa americana de su gira Premonición Tour, que le llevó por Colombia, Venezuela, México, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Poco después, daría paso a su gira española.

Su incursión en el mercado oriental tuvo un paso previo en la colaboración del cantante local Hiromi Go, encargado de realizar una versión que tuvo una gran repercusión en Asia.

¿Te acordabas de esta etapa oriental de Bisbal? ¡Dale al play!