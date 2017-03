9 canciones de irlandeses para celebrar St. Patrick

Dicen que San Patricio es el santo más celebrado en el mundo.

Los irlandeses desperdigados por el mundo aprovechan la fecha del 17 de marzo para celebrar su ascendencia. Fiesta teñida de verde y de cerveza.

Nosotros nos sumamos a la fiesta con 10 temazos de 10 irlandeses universales, ¡¡¡¡Viva St. Patrick!!!!

U2 - Sunday Bloody Sunday. Una de las canciones más reivindicativas y anti-belicistas de la banda U2, inspirada en el Domingo Sangriento de 1972.

The Cranberries - Zombie. Menuda revolución supuso Zombie de The Cranberries. Un tema que fue escrito por la vocalista del grupo, Dolores O'Riordan, en homenaje a dos niños asesinados cruelmente por el IRA durante un ataque con bombas en la localidad de Warrington, (Inglaterra) en 1993.

Westlife - Uptown Girl. Tienen el honor de ser la única banda en la historia británica e irlandesa en tener sus primeros siete sencillos en el puesto número 1 de las listas de Reino Unido. Este fue uno de sus mayores éxitos.

The Script - For The First Time. En 2008 se dio a conocer un trío de Dublín. De ellos se declaran fans hasta los mismísimos U2 y esta canción, que fue uno de sus primeros éxitos, habla de la vuelta a casa (y a lo básico) tras un largo periodo de gira.

Boyzone - Picture of you. Boyzone son un poco los Take That irlandeses. Esta boyband tiene el honor de posicionar seis singles en el número 1 en Gran Bretaña y nueve números 1 en Irlanda.

The Corrs - Dreams. Los cuatro hermanos The Corrs fueron durante los 90 y principios de los 2000 grandes abanderados de su tierra. Temas como este fueron coreados por toda Europa.

Imelda May - Wild Woman. El rockabilly dek siglo XXI tiene nombre de una mujer irlandesa, Imelda May, una artista íntegra y excepcional.

Van Morrison - el León de Belfast, no puede faltar en un listado de irlandeses universales y su primer gran éxito en solitario.

BONUS TRACK

Ed Sheeran - Galway Girl. Aunque Ed es británico, en su más reciente lanzamiento incluye este tema con varias referencias a Irlanda. Al whisky irlandés o a la cerveza Guiness, además de la mencionada Galway Girl en Grafton Street (Dublín).