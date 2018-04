Canciones que pudieron ser cantadas por...

Hay muchas canciones que lo han petado en las listas de éxitos gracias al artista que lo ha interpretado, pero ¿qué hubiera pasado si la hubieran cantado otros?

Algunas de las historias de estos éxitos ya os los hemos contado en los reportajes "¿Quién la canta mejor?" pero en este caso fueron canciones que finalmente sí cantaron estrellas mundiales de la música: tanto la persona a la que se lo ofrecieron como su creador/a.

La historia de la música está llena de temas que fueron ofrecidos a otros artistas que los rechazaron para finalmente ser cantadas por otra persona que consiguió hacerla triunfar para desánimo del que lo rechazó.

¿Listo para tirarte de los pelos?

Rihanna

La canción Disturbia fue ofrecida en un principio al rapero y ex novio de Rihanna: Chris Brown. Cosas de la vida hicieron que al final la propia Rihanna terminara cantándola.

Umbrella es otra de esas canciones. Britney Spears la rechazó porque Blackout, su álbum de 2007, ya tenía muchos temas. Al final fue la lanzadera a la fama para Riri gracias a la mano de Taio Cruz.

S.O.S. tendría que llevar la voz de Christina Millian pero su negativa a grabarla supuso uno de los primeros éxitos mundiales para la solista de Barbados.

Y qué decir de We found love. La demo de este hit estuvo en manos de Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls) pero tras rechazarla Rihanna la recibió con los brazos abiertos. El resultado: número 1 mundial.

Con estos aciertos pensaríamos que Rihanna casi siempre elige bien. Pero rechazar Cheap thrills de Sia es un borrón (de los muchos) en su currículum. Como Lean on de Major Lazer (¡¡¡2.300 millones de visualizaciones en YT!!!). O como Shape of you de Ed Sheeran. O como Pretty hurts de Beyoncé (compuesto por Sia). O como Come and Get it de Selena Gomez. O como We can't stop de Miley Cyrus. OMG!!!!!!!!

Britney Spears

Ya hemos visto que la Princesa del Pop dió de lado Umbrella y acabó en la voz de Rihanna. No es el único caso. Britney también rechazó Telephone, finalmente cantada por Lady Gaga.

Pero a la cantante la suerte también le ha favorecido.

Gracias a ella, Britney Spears se llevó Toxic, tema que había sido pensado para la australiana Kylie Minogue; I'm a slave 4 u, un éxito en las listas de todo el mundo creado por Pharrell Williams y Chad Hugo que Janet Jackson no quiso en 2001 para su álbum All for you; Hold it againts me, escrita para Katy Perry; y Baby... One more Time, canción de Max Martin que la coronó como la Princesa del Pop y que podía haber catapultado la carrera de TLC.

Sia



La compositora australiana siempre ha asumido su papel en la creación de canciones y que muchas de ellas pudieran ser rechazadas por grandes artistas.

Tal vez por ello Sia decidió en ocasiones quedarse con esos 'descartes' y ponerles su propia voz. ¿Os imagináis lo que hubiera sido no poder escuchar Alive, la canción que co-escribió con Adele y que al final se quedó fuera? ¿O Cheap thrills rechazado por Rihanna? ¿O Footprints que Beyoncé no quiso?

Ellos también la lían

No penséis que lo de rechazar canciones y que se conviertan en hits mundiales les pasa sólo a las chicas.

El tema Rock Your Body que hoy canta Justin Timberlake en su día iba dirigida al mítico Michael Jackson y se iba a incluir en su álbum de 2001 Invincible, pero la rechazó

Pharrell Williams tuvo que sacrificarse y cantar su propia canción, Happy, cuando CeeLoGreen descartó la idea de ponerle voz. Otra vez te lo piensas mejor, ¡chico!

Una lista casi interminable...

I Don't Wanna Miss A Thing de Aerosmith es un temazo que le fue ofrecido a Celine Dion.

Let's Get Loud te hizo mover las caderas pero la encargada no fue Gloria Estefan como estaba previsto, sino Jennifer López.

Sophie Ellis-Bextor debió tirarse de los pelos cuando vio que Can't Get You Out of My Head se convertía en todo un exitazo. Sin embargo, Kylie Minogue se hizo con ella.

My Humps fue ofrecida a The Pussycat Dolls aunque Black Eyed Peas fueron sus intérpretes finales.