La otra cara de San Valentín: 14 canciones para celebrar que estás soltero

¡Ya está aquí San Valentín! Y, para bien o para mal, este año te ha pillado sin pareja. Habrá miles de canciones que hablen de lo maravilloso que es el amor, de lo genial que es compartir tu vida con alguien y de esas mariposas que revolotean en el estómago.

Pero estar soltero también es maravilloso. La indepencia, el amor hacia uno mismo por encima de todo y la libertad que provoca salir de una mala relación también son temas recurrentes en las canciones de nuestros artistas favoritos. ¡Y nos encanta!

Aquí os traemos la otra Play List de San Valentín: la dedicada a todos los solteros. Beyoncé, Jason Derulo, Taylor Swift o Adele son solo algunos de los artistas que han cantado sobre lo bien que se está solo. ¡Porque San Valentín también está hecho para los soltero!

Beyoncé - Single ladies

Como miembro del matrimonio más notorio y estable del pop, no nos extraña que la esposa de Jay Z aconseje a las solteras que se pongan el anillo y pasen por la vicaría.

Taylor Swift - We are never ever getting back together

Como una veterana curtida en cientos de relaciones, Taylor sabe mejor que nadie que más vale estar solo que mal acompañado.

Alejandro Sanz - Mi soledad y yo

A veces cuando se rompe el amor hay uno de los dos que no se resigna a estar solo y continúa soñando con volver, como el protagonista de esta balada de Alejandro Sanz

Bon Jovi - It's my life

Después de haberle dedicado cientos de temas a las mujeres de su vida, el veterano rockero se decidió a escribirle una canción a la persona más importante: uno mismo.

Adele - Rolling in the deep

El final de la tortuosa relación que Adele mantuvo con su primer novio serio sirvió como inspiración para muchas de sus canciones, entre ellas este megahit.

The Pussycat dolls - I don't need a man

Una mujer fuerte e independiente no necesita a un hombre para llevar una vida plena y feliz, y es que a veces la soltería es un estilo de vida.

Britney Spears - Stronger

Uno de los singles más recordados del primer álbum de la Princesa del Pop es Stronger, cuya protagonista se enfrenta con optimismo su nueva vida tras haber abandonado a un novio infiel.

Usher - U don't have to call

Cuando una relación se acaba y ya no hay nada más que hacer para que ella vuelva, Usher nos propone "hacer lo que hace un soltero: salir de fiesta".

Kevin Johansen - Desde que te perdí

Todas las rupturas son dolorosas, pero una vez ha pasado el tiempo necesario para recuperarse, un mundo de posibilidades se abre ante tí.

Oasis – Married With Children

Cuando la cosa no funciona lo mejor es cortar por lo sano y alejarse de esa persona. Oasis lo sabía bien cuando escribió Married With Children.

Natasha Bedingfield - Single

La canane inglesa Natasha Bedinfield sabía lo a gusto que se está siendo soltera y por ello no dudó en plasmar sus sensaciones en su canción Single.

Hombres G - Voy a pasármelo bien

Hombres G también sabían las ventajas de la soltería, y este himno a la diversión es un reflejo de ello.

American Authors - Best Day Of My Life

American Authors no dudaron en dejar todo atrás y en disfrutar del mejor día de su vida o, por lo menos, eso dice su canción Best Day Of My Life. Y es que , en pareja o solo, lo importante es disfrutar de la vida.

Living in the Moment - Jason Mraz

Jason Mraz lo sabe: lo importante es vivir el momento. Con alguien a tu lado o soltero al final lo que hay que hacer es disfrutar.