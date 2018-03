Cantantes extranjeros que se atreven con el español

Que la música latina y en castellano tiene cada vez más importancia en la industria es algo que no sólo se lo debemos a Luis Fonsi, Enrique Iglesias o a los grandes nombres del reggaeton.

Artistas como Bon Jovi, Michael Jackson, Selena Gomez, Beyoncé (a Queen Bey le encanta el castellano) o Selena Gomez ya se atrevieron en su día con la lengua de Cervantes.

La última en sumarse a la lista de artistas que han probado suerte en castellano ha sido Demi Lovato que acaba de estrenar la versión en español de Tell me you love me (Dime que me amas).

En el mundo hay más de 500 millones de hispanohablantes y desde hace muchos años decenas de artistas extranjeros han probado suerte en nuestra lengua, algunos con mejor suerte que otros.

A continuación te dejamos con diez buenos ejemplos de esta tendencia.

Beyoncé

Selena Gomez

Nelly Furtado

Mariah Carey

Demi Lovato

Backstreet Boys

Michael Jackson

Kylie Minogue

Christina Aguilera

Bon Jovi