15 años de Maroon 5 en sus mejores videoclips

Maroon 5 es una de esas pocas bandas que han estado condenadas al éxito desde el principio.

Aunque parezca mentira, han pasado ya quince años desde que Adam Levine y los suyos se dieran a conocer con su debut Songs about Jane, un trabajo en el que se incluían futuros clásicos como She will be loved o Harder to breath y que los convirtió en estrellas de la noche a la mañana.

Desde entonces, la proyección de la banda no ha hecho sino aumentar, gracias a temazos como Wake up call, Makes me wonder o One more night y a colaboraciones tan sonadas como Moves like Jagger, junto aChristina Aguilera, If I never see your face again con Rihanna o Payphone con Wiz Khalifa.

Con su quinto disco, V, han repetido éxito gracias a hits como Animals o Sugar y su último Nº1 ha sido Don't wanna know junto a Kendrick Lamar.

Mientras esperando que celebren su 15º aniversario disfrutad con sus mejores vídeos:

Sugar

One More Night

Moves like Jagger

Animals

Payphone

She will be loved