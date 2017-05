Así son las mamás de los artistas

Por el Día de la Madre hemos navegado por las redes sociales para ver el cariño que algunos artistas profesan a sus madres y es que, como suele decirse, ‘detrás de un gran artista hay una gran madre’, o algo así, ¿no?

HARRY STYLES

Anne Cox es la madre de Harry Styles y se separó cuando el cantante tenía 7 años. Eso no hizo mella en su relación sino todo lo contrario, se volvieron inseparables. De hecho, en la gira mundial que acaba de arrancar One direction, viaja acompañado por su familia. Anne se volvió a casar el año pasado con Harry como padrino. Como recoge el portal bekia, su madre comentó que Harry “es un niño cariñoso y dulce. Estar en el grupo One Direction es lo mejor que le podía haber pasado porque Harry no lo hubiera pasado bien teniendo que viajar solo”. En cuanto a sus novias, ha conocido a alguna y de hecho declaró que “me encantaría que Harry tuviera una familia algún día, y a él también le gustaría. Sería un padre fantástico. Es también un chico muy romántico”.

MILEY CYRUS