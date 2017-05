Leandro Cano, el nuevo diseñador favorito de Lady Gaga

Leandro Cano se levantó una mañana y se enteró de una noticia que revolucionó a todo su equipo en un momento: Lady Gaga había decidido lucir uno de sus diseños en una cita muy especial para ella. Era el día de su concierto en el Roseland Ballroom y su llegada requería de un estilismo teatral pero a la vez contenido como sólo las piezas de Leandro podían conseguir.

Y así fue, Stefani se pilló uno de los vestidos de la colección Ánima y se dejó fotografiar por los paparazzis hace escasamente un mes. Desde entonces el teléfono de Leandro Cano no ha dejado de sonar, aunque su carrera imparable ya lo había puesto en el punto de mira de editores de moda de medio mundo.

Pero como en la moda lo que prima es el espectáculo, no fue hasta que llegó la neoyorquina que las cabezas se giraron para ver a este muchacho que ya atesoraba premios y reconocimientos en menos de cinco años de carrera. Influenciado por grandes maestros como Alexander McQueen o Miguel Adrover, reconocido y apoyado públicamente por otros como Marc Jacobs, que le nombró Designer for Tomorrow, y con el flamante premio de Samsung a la Innovación en la Moda en su poder que le permitió desfilar en la última pasarela Ego de Cibeles.

Leandro no da puntada sin hilo. Hablamos con él de su última experiencia con la música y como no, con Lady Gaga.

¿Cómo y cuándo te enteras de que han pillado a Lady Gaga llevando una de tus prendas más icónicas?

Tan sencillo como que un día me llamó un amigo que estaba paseando por Nueva York y se había cruzado con Lady Gaga llevando uno de mis vestidos. ¡Casi se muere! Luego ya pudimos ver todo el despliegue en medios, claro.

¿Qué es lo que sentiste?

Fue una sensación muy rara. Sentí mucha alegría pero a la vez cierta extrañeza pues es un icono mundial. La verdad es que me hizo mucha ilusión.

¿Sabías algo de antemano?

Sí, su estilista e incluso ella misma me escribieron varios mails interesándose por mi ropa. Lo que pasa es que ellos compran ropa a todos los creadores del mundo y es complicado cazarlos luciendo tu prenda.

¿A qué otra diva del pop te encantaría vestir?

Lady Gaga luciendo el vestido de la colección Ánima de Leandro Cano. Foto: Getty.

No me importaría hacerle un buen traje a Madonna, la verdad es que me encanta.

¿Qué música es la que más disfrutas? ¿Te gusta la de Lady Gaga?

No tengo un estilo definido de música, me gusta toda y la verdad es que sí, Lady Gaga me chifla.

¿Tu ropa está diseñada para ser vista o para ser llevada?

Aunque está mal que yo lo diga la verdad es que creo que más para ser vista que para ser llevada. Siempre espero encontrar mujeres que se atrevan.

¿Cuál ha sido la celebridad a la que has conocido que más te ha emocionado?

Durante unos días que pasé en Berlín disfrutando de la Semana de la Moda me encontré con Mario Testino y con Kate Moss. ¡Alucinante!

¿Qué nos depara Leandro Cano en el futuro?

Eso es lo que me gustaría saber a mí… Auguro y espero que mucho trabajo.

Nosotros también lo esperamos, Leandro. ¡Gracias por tus respuestas!