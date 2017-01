10 playbacks desastrosos (entre ellos, el reciente de Mariah Carey) para recordar

A pesar de que el uso del playback se remonta a los comienzos de la música pop, esta práctica continúa siendo objeto de polémica. ¿La última? La desastrosa actuación de Mariah Carey durante esta Nochevieja en Times Square. La diva no dio pie con bola mientras se escuchaban los acordes de un tema que, supuestamente, no era el que tenía que sonar, según publica Mirror. Y del que la artista no controlaba la letra.

'Mimi' tuvo que lidiar, además, con problemas técnicos de sonido que le impedían escuchar la canción y al final, y ante el estropicio y la incapacidad de sincronizar sus labios con la letra, decidió abandonar el escenario a la mitad del show y escribir un post de disculpa y de desagrado en su Instagram.

"La mierda a veces ocurre. Feliz Año a todos. Estos para dar más titulares en 2017", indicó con cara de circunstancias.

Mariah Carey no es la única que pasará a la historia por protagonizar uno de los fails más épicos de la historia del playback. Sí, en eso tiene buena compañía. Toma nota:

Enrique Iglesias

Las redes no perdonaron el extrañísimo playback que el hijo de Julio Iglesias ofreció durante los últimos NRJ Music Awards, el pasado noviembre. Un eco delató el playback que trataba de respaldar la actuación del artista y que no estaba sintonizado con su voz. Incapaz de encontrar el tono, Enrique dejó en algún momento que sonara la canción sin entonar ni una frase.

Rihanna y Drake

Aquí el playback, más que sonrojante, fue auxiliador ante una Rihanna que se quedó sin aire para entonar en directo todos los 'Work' que precisa su gran hit. A mitad de la canción, fue Drake quien evidenció que no cantaba en vivo. En fin, el resultado fue penoso.

Iggy Azalea

Seguro que Jennifer Lopez se arrepintió de haber invitado al escenario a Iggy Azalea en uno de sus conciertos de 2014. Según cuentan, JLo no quiso que la rapera interpretara en vivo el tema elegido: Booty. Por culpa de un problema técnico que impidió que Iggy escuchara la grabación, acabó destrozando la canción. La cara de Jenny no tiene precio. Algunos lo han tachado de ser "el peor playback de la historia".

Milli Vanilli

A los más jóvenes el nombre de Milli Vanilli os sonará a chino, pero a finales de los ochenta este dúo arrasaba en las listas de ventas. Pero todo se fue al garete cuando, durante una desastrosa actuación televisiva, se les rayó el disco y se descubrió el pastel: los chicos se limitaban a poner sus caras bonitas mientras dos cantantes anónimos se encargaban de las voces.

Britney Spears

Ya es vox populi que Britney recurre al playback en la mayor parte de sus conciertos, y muchos fans lo justifican alegando que resulta difícil cantar y ejecutar una coreografía a la vez. Sin embargo, durante una actuación de 2009 se distrajo y se notó claramente que sus labios iban por un lado y su voz por otro. Eso sí, cuando paró la música el público pudo escuchar alto y claro el motivo de su distracción con una frase que ha pasado a la historia: "¡Se me ve el c*ño!"

Katy Perry

Cuando un artista es descubierto haciendo un flagrante playback puede reaccionar de muchas maneras: intentando disimular hasta el final, cabreándose y abandonando el escenario o plantándose desafiante frente al público. Pero cuando le sucedió a Katy Perry durante los premios NRJ, en que el presentador se vio obligado a interrumpir su actuación, la californiana decidió afrontarlo con humildad valentía y volver a empezar sin playback.

Selena Gomez

¿Qué puede ser peor que ser pillada in fraganti ante millones de espectadores? Pues que te cojas una rabieta por ello y los tecnicos decidan subirle al volumen de tu micrófono justo cuando estás gritando "What the fuck!", tal y como le pasó a Selena Gomez durante su concierto en el show navideño Jingle Ball. Incluso Ariana Grande, que actuó a continuación, hizo alguna broma al respecto.

Ashlee Simpson

Posiblemente el mayor epic fail de la historia del playback televisivo es el que protagonizó Ashlee Simpson en el programa Saturday Night Live. El encargado de poner el disco debió liarse, y el público pudo escuchar su voz mientras ella se quedaba parada con los labios sellados. Al principio intentó disimular con unos pasos de baile, pero luego se dio por vencida y decidió abandonar el escenario.

Shakira

Tal vez ya ni se acuerde Shakira de este episodio que ocurrió hace mucho en un plató televisivo. Mientras interpretaba Pies descalzos, se le cayó al suelo. La canción siguió sonando sin problemas. Muy profesional, logró terminar la canción como si no hubiera pasado nada.