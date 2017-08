Las canciones del verano de los años 2000 (I)

Ahora que tanto se habla de las canciones del verano, nos hemos puesto un poco nostálgicos y hemos querido recordar lo que bailábamos hace algunos años, cuando algunos éramos pipiolos y otros aún jugaban con cromos.

¿Qué temazos nos hicieron vibrar en esta década? ¿Tenían algo en común con los que están pegando este verano? Viajamos en el tiempo para contártelo y de paso, recuperar algunas de las canciones que ya forman parte de nuestra historia.

Año 2000

Aunque lo creáis lejano, el año 2000 supuso para millones de jóvenes toda una bocanada de modernidad. Ese verano, en que algunos recordamos tener nuestro primer teléfono móvil, sonaban a tope en las discotecas temas como La Bomba de King Africa, hoy un clásico de las bodas españolas.

Pero también fueron un hit Oops! I did it again de Britney Spears o Sueño su boca de Raúl. Asimismo, pegaron fuerte It's my life de Bon Jovi, Let's get loud de Jennifer Lopez, Maria Maria de Santana o el Rayando el sol de Maná. Un verano de lo más ecléctico, la verdad.

Si aún no tienes suficiente y quieres echar la vista atrás, repasa los Números 1 de LOS40 en 2000.

Año 2001

En 2001 todos recordaréis el temazo dance de Sonia y Selena. No había garito que no programara su éxito: Yo quiero bailar, que también conseguía ser Número 1 de LOS40.

Pero también partía la pana David Civera con Dile que la quiero, Manu Chao con Me gustas tú o Las Hijas del Sol con sus ritmos latinos en ¡Ay! corazón. El hit de baile del verano fue a parar a Coyote Dax, que con No rompas mi corazón consiguió convertirnos en auténticos cowboys y cowgirls; y también a Chocolate Latino con su tema Mayonesa. Echa un vistazo a todos Los Números 1 de LOS40 en 2001.

Año 2002

En 2002 también sonó un poco de todo pero recordamos con especial cariño el triunfazo de David Bisbal con su tema Ave María. A su compañera de OT, Rosa Lopez tampoco le fue mal con Europe's living a celebration. El baile de las Ketchup en Aserejé, David Civera con Que la detengan o éxitos latinos como aquel Torero de Chayanne o A Dios le pido de Juanes también estarán siempre en nuestro imaginario musical.

El lado más sensible lo ocupaban Amaral con Sin tí no soy nada o Te necesito y Alejandro Sanz triunfaba con Ellas. Para tu fiesta 'remember' epasa todos los Número 1 de LOS40 en 2002.

Año 2003

Los ritmos de aquel Papi Chulo de Lorna nos dejaron K.O. el verano de 2003. No hubo quien no bailara este tema sexual y descarado que fue el pistoletazo de salida del perreo. Lo dimos todo con aquel Crazy in Love de Beyoncé y Jarabe de Palo también tuvo su año con Bonito, que se escuchaba en cada esquina.

Recordamos aquel himno de Diego Torres llamado Color Esperanza y el punto freak lo pusieron Malena Gracia con Loca y Dinio con ese tema tan sinsentido: Hasiendo el amor.

Más temazos de 2003 en los Número 1 de Los 40 en 2003