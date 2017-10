20 canciones para ser el amo del karaoke

Hacer karaoke es una de las mejores maneras de divertirse y liberar tensiones. Para los animados siempre es buen momento de pillar el micro y lanzarse al estrellato. A los menos convencidos, os diremos que es una experiencia fantástica y que hay temazos que merecen ser cantados por todo el mundo alguna vez en la vida.

Además, si no quieres o no puedes no tienes porqué ir a ninguna sala de karaoke especializada. Basta con juntar a tus amigos, tener disposición y una buena conexión a Internet.

Por eso te proponemos 20 temazos de hoy y de siempre para ser los amos del karaoke.

¡Ve perdiendo la vergüenza!

Si estás hart@ de las canciones de siempre, esta es tu lista. 10 hits de los últimos años para triunfar en el karaoke.

Rihanna - Stay

Alicia Keys - Girl On Fire

Pharrell Williams - Happy

Pablo Alborán - Por fin

Miley Cyrus - Wrecking ball

Lorde - Royals

One Direction - Story of my life

Malú - Deshazte de mi

Beyonce - XO

John Legend - All of me

CLÁSICAS:

Pero también nos acordamos de los más nostálgicos, esos que necesitan un tema potente y emblemático para quedar bien con sus amigos. Canciones que todo el mundo conoce y con las que es mucho más fácil triunfar.

Madonna - Like a Virgin

Camilo Sesto - Morir de Amor

Miguel Bosé - Amante Bandido

Michael Jackson - We are the world

John Lennon - Imagine

Europe - The Final Countdown

Alaska y Dinarama - A quién le importa

Queen – Bohemian Rhapsody

El Dúo Dinámico - Resistiré

Mecano - Club de Navajas