Single ladies de Beyoncé cumple 10 años

En 2008 medio planeta se movía al ritmo de Single ladies. Beyoncé conquistó los primeros puestos de las listas mundiales con los primeros sencillos de su álbum doble I am... Sasha Fierce.

If I were a boy era una balada que la cantante se atrevió incluso a cantar en castellano (muy mítico el "si yo fuera un chicó") pero realmente la canción con la que empezó a arrasar fue Single Ladies (Put a ring on it) que se estrenó un 13 de octubre de 2008.

Número 1 durante cuatro semanas en la lista de Estados Unidos y más de 6 millones de copias vendidas del single son algunas de las mareantes cifras que nos dejó el estreno de esta canción que acabó conquistando los Grammy.

Buena parte de la culpa del éxito la tuvo uno de los vídeos más icónicos que le recordamos a la solista.

Un escenario limpio de paja y polvo, un sistema de iluminación muy potente y tres chicas con un body y tacones (estilismo que ya forma parte del universo pop copiado incluso por las Kardashian) ejercitando una coreografía prácticamente imposible de reproducir para el resto de los mortales. Salvo para Pilar Rubio...

A día de hoy el videoclip oficial acumula más de 665 millones de reproducciones en el canal oficial de Beyoncé en Youtube.

Pero serían muchos millones más si le sumamos las mejores versiones del baile que la cantante inspiró.

Los hay de toda clase y condición: parodias de celebrities, coreografías en conciertos, imitaciones alucinantes, flashmobs y hasta la manera de aprenderla en una academia...

Diez años después del estreno del Single ladies otra canción ha recogido el espíritu del empoderamiento femenino conquistando el éxito con una pregunta similar: ¿y el anillo pá cuando?

