5 canciones con Oscar que te gustará recordar. 

El domingo se entregaban en el Teatro Dolby de Los Ángeles los premios Oscar y era Glory, interpretada por John Legend y el tema principal de Selma, la canción que se llevaba la estatuilla como la mejor del cine de todo 2014. Antes que Glory hubo muchas otras, algunas han quedado para el recuerdo y otras ya han sido olvidadas. Recordamos cinco canciones que se llevaron el premio y que seguro que te gusta recordar:

Over the rainbow de El Mago de Oz (1939)

Judie Garland cantaba esta canción que ya se ha convertido en clásico y que se llevó un premio en 1939.

Qué Será, Será de El Hombre que Sabía Demasiado (1956)

La película de Alfred Hitchcock triunfó entre otras muchas cosas por esta melancólica tonada.

Moon River de Desayuno con Diamantes (1961)

Henry Mancini es el responsable de esta canción que generación tras generación ha prevalecido como una de las más bellas composiciones de la película Desayuno con Diamantes.

Fame de Fama (1980)

Una canción que los alumnos de la escuela de baile Fama bailaban como descosidos y que todavía hoy se escucha en las discotecas.

My Heart Will Go On de Titanic (1997)

Celine Dion fue la responsable de esta interpretación que consiguió poner los pelos de punta a todos los asistentes a la gala en la que fue premiada en 1998.