Conoce a Conor McGregor

La UFC (Ultimate Fighting Championship) es uno de los negocios que más dinero mueve en este planeta (como la Fórmula 1 o la industria del porno, eso es así...) y Conor McGregor lo sabe.

"The Notorious" Conor McGregor es uno de los mejores luchadores que ha tenido este deporte (y su videojuego correspondiente). Está a punto de batir el récord de victorias consecutivas y sus rivales empiezan a temerle. Es diferente a los demás; bravucón, sin pelos en la lengua, está fue la perla que soltó antes de su debut en EEUU: "Hay dos cosas que me gusta hacer y son patear culos y estar guapo. Estoy haciendo una ahora mismo, el sábado por la noche haré la otra"

Y es que viste muy bien; tiene un tono Hipster muy simpático; peinados modernos, barbas cuidadas y luego el punto que da el dinero: trajes de cinco mil dólares hecho a medida, relojes de oro; no se van a pagar solos...

"Estos trajes a medida no son baratos. Este sólido reloj de bolsillo de oro; tres personas murieron para hacer este reloj. Necesito quitar de en medio a toda esta gente. Necesito buenas peleas o acabaré endeudado bien rápido"

Aquí le tenéis preparándose para una de sus apariciones públicas. "No hay nada que me guste más que me visite mi amigo Dave con un nuevo traje a medida".

Y lo divertido es que también habla muy bien cuando es el momento de hacerlo: “Que si odio a mis rivales? Cómo podría odiar a alguien que tiene el mismo sueño que yo?"

Resulta un tío muy elocuente, cuando se lo propone. Pero puede ser también un hombre muy hiriente usando sus mejores palabras: "El hombre tiene miedo. No puedo forzar a alguien a luchar, a que se meta en el octógono a enfrentarse a mi. Pero no le guardo rencor porque yo tampoco querría enfrentarme a mi." – Hablaba de José Aldo, que recientemente cancelo su pelea con McGregor a pesar de que tenía el OK médico para presentarse. – "Ha sido certificado médicamente para luchar, ha visto a su ginecólogo y todo estaba 'ok'"

Si vuestro inglés está en forma, echad un vistazo a la entrevista original con Conan O'Brien.

Como veis el resto del tiempo su planteamiento es muy práctico; sabe que es el mejor y que mueve mucho dinero así que todo gira en torno a seguir ganando para "capitalizar". Su verbo favorito: "capitalizar" al rival, generar dinero, "checks to the bank".

"No tenía dinero antes de esto. Cogía 188 euros a la semana de la beneficencia. Y ahora, aquí estoy, con 60 de los grandes de bonus y mi paga personal. No se que c*** está ocurriendo para ser honesto. ¿Verdad?"

Sabe dar espectáculo dentro y fuera del octógono, sus peleas dejan exhausto hasta al espectador y los números de taquilla y pay per view funcionan mejor cuando su nombre figura como cabeza de cartel en el evento. El resto del tiempo se dedica a hacer declaraciones para entrar en la mente de sus rivales sin su permiso mientras él se relaja y nada en su piscina de su casa de las Vegas.

Así que, ya sabéis; tenemos un nuevo personaje en la "lucha definitiva profesional" y por los méritos que le preceden, tiene todo el derecho del mundo a comportarse como quiera comportarse. Y vosotros podéis jugar como si fuérais él en UFC.