Cosas que estás usando mal (o que podrías usar mejor)

He estado viviendo una mentira...

¿Por qué nadie me dijo que la tapa de los vasos de cartón es también un posavasos? ¿Por qué nadie me avisó de que podía comerme un postre fuera de casa sin cuchara sólo con usar la tapa? Siempre rompía la anilla de las latas de refresco porque no sabía que era para colocar la pajita... ¡Mi vida no tiene sentido!

¿Y cuánto tiempo de vuestra vida habréis perdido pelando los plátanos / bananas de forma incorrecta? Después de ver este vídeo vuestra vida no va a volver a ser igual.

