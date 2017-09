18 cosas que no le desearías ni a tu peor enemigo

La depresión postvacacional, los lunes o cualquier otra razón que incite a la bajona podrían inspirar esta lista de catástrofes cotidianas.

Son situaciones para las que nunca reconoceremos estar preparados y que ocurren con más frecuencia de la que deberían. Darte un golpe en el dedo meñique del pie, dejarte las llaves dentro de casa o quedarte sin gigas los primeros días del mes son algunas de ellas. La vida es dura.

Recopilamos los 18 'micro infiernos' que más rabia dan, esos que no desearías ni a tu peor enemigo. ¡Allá vamos!

1. Cuando ya estás en la cama y te has olvidado de apagar la luz.



2. Darte un golpe con la pata de la mesa en el dedo meñique del pie. Bueno, en general con todos los muebles de la casa. Te tienen mania.

3. Que te salga un padrastro. Nos atrevemos a decir que es más doloroso que superar una ruptura sentimental.

4. Descubrir que te has quedado sin gigas en dos días y que tu cara sea algo así como:

5. Sacar un 4.9 en un examen. Piensas que no te puede estar pasando a tí.

6. Darte cuenta de que te has dejado las llaves dentro y aporrear la puerta aunque no haya nadie dentro. Hello, it's me.

7. Cortarte el dedo con un folio y ver las estrellas.

8. Que te cierren las puertas del metro en tus narices el día que más prisa tienes del mundo.

9. Borrar con la goma del lápiz, que siempre te lo deja todo guarreado.

10. Que se te cuelgue el ordenador junto cuando estás a punto de guardar el Trabajo Fin de Máster terminado.

11. No hay mayor 'jodienda' que cuando tienes hipo.

12. No poder conectarse a Internet.

13. Mancharte con la pasta de dientes cuando ya estás súper arreglado.

14. Que cobres a fin de mes y fin de mes caiga el lunes después de un largo puente.

15. Internet Explorer. Qué suerte tienes si ya te habías olvidado de él.

16. Que no te salga esa palabra que tienes en la punta de la lengua.

17. Despertarte muy temprano sin motivo y no poder dormirte más.

18. Los lunes, en general.