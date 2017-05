Camila Cabello, la promesa de Fifth Harmony

La historia de Camila Cabello va de sueños, sueños que muchas jovencitas quieren cumplir a diario pero sólo aquellas que le ponen verdaderas ganas lo consiguen. Como otras antes que ella, Camila ha pasado la mayor parte de su adolescencia escuchando intensivamente las canciones de One Direction y fantaseando con arrebatarle el puesto a Christina Aguilera o Britney Spears... ¡Y lo cierto es que no va por mal camino!

El éxito ha estado ligado siempre a su figura desde sus inicios en X Factor, espacio televisivo que le sirvió para darse a conocer y convertirse en la componente por excelencia de la girlband del momento: Fifth Harmony. Aprovechando el estatus actual del grupo, creemos oportuno hablar de la trayectoría de Camila para analizar su posible éxito en el futuro como solista.

Los lazos son para las niñas

Hay muchas cosas que te pueden llamar la atención de Camila, pero hasta hace muy poquito era imposible no reparar en los lazos (de todos los tamaños) que se marcaba en cualquier aparición pública. Ella siempre le ha sacado provecho a su idílica imagen de niña inocente e ingenua, potenciado ese concepto con su estética habitual, algo que contrastaba muchísimo con su actitud en el escenario.

Camila es consciente de que ser una niña buena es algo pasajero. Para ser una verdadera estrella del pop tienes que pasar página, algo que conocen muy bien de algunas de sus contemporáneas como Miley Cyrus, Britney Spears o Rihanna. Como era de esperar, la joven cubana ha sustituido los lazos por medias de encaje y faldas cortas, y ahora le toca ser una chica traviesa…

El sueño americano

Camila Cabello ha pasado de ser una fan incondicional de One Direction a codearse con el grupo y jugar en la misma liga que el cuarteto británico. Se ha estudiado muy bien las reglas de la industria de la música, adoptando el rol de diva sin perder su personalidad, lo que también justifica su éxito entre el público.

Y es que la Queen Harmony ha pasado de atiborrarse a palomitas mientras lloraba la americanada de turno a ser ella la protagonista de muchos de los cotilleos que encabezan las portadas de la prensa rosa, como su supuesto affaire con Shawn Mendes o su "relación" con Lauren Jauregui…

Shawn Mendes, su gran aliado

Quizás no sea su pareja sentimental, pero a día de hoy Shawn Mendes es una persona muy importante en la vida profesional y personal de Camila Cabello. Si algo va a marcar un antes y un después en la trayectoria como solista de Camila, va a ser su colaboración con el canadiense: I Know What You Did Last Summer.

La sintonía de este temazo ya campa a sus anchas por todo el mundo, siendo ya en muchos países todo un hit. Sin lugar a dudas, la colaboración era una prueba de fuego para ella y la ha superado con creces… No nos extrañaría que nos sorprendiese muy pronto con su primer single en solitario.

Otras antes que ella

La historia ha demostrado con el tiempo que los imperios tienen una fecha de inicio y otra de fin… Y sucede exactamente lo mismo con las girlbands. Aunque cada grupo femenino está compuesto por un buen puñado de despampanantes mujeres, solo una brilla entre el resto, llevándose todos los méritos y, en consecuencia, toda la popularidad. Beyoncé, Cheryl Cole o Nicole Scherzinger son algunos de los ejemplos más característicos.