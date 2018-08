8 cosas que te pueden ayudar a ser una estrella del pop

¿Quién no ha soñado con ser como Justin Bieber o Britney Spears? ¿Quién no se ha puesto frente al espejo con el cepillo de dientes y se ha imaginado en un gran estadio? Lo de ser una superestrella del pop es una aspiración de muchos, pero el título de muy pocos.

Muchos son los que intentan hacerse un hueco en el conglomerado musical y los afortunados que lo consiguen, apenas se mantienen mucho tiempo. En LOS40 nos hemos centrado en la realeza del pop para extraer los principales atributos que tienen en común y que te podrían ayudar a triunfar en la industria musical.

#1 Ser un pibón o tener un encanto natural. No es un requisito, pero sí algo que te puede abrir casi todas las puertas. Tener una buena imagen física lo es todo. Eso sí, no es obligatorio machacarse en el gym para conseguir la silueta de Rihanna o hincharte a operaciones para mantenerse eternamente joven. Tener un aspecto natural y sano también es igual de valido. No seguir los estereotipos y diferenciarte del resto siempre es un plus.

#2 Tener una “buena” voz. Lo más difícil y seguramente la condición que no cumplen la mayoría de los mortales. Y es que es necesario tener talento para dedicarse a la música y sobre todo si tu objetivo es codearte conRihanna o Beyoncé en los premios de turno. No es estrictamente necesario tener un vozarrón a lo Christina Aguilera, pero sí tener oído, al menos, para seguir el playback.

#3 Dotes para el baile. Si no sabes, es fácil aprender. Lo de hacer coreos en tu show siempre son puntos extra y más si el espectáculo tiene mucho movimiento y cambios de vestuario. No obstante, Taylor Swift no destaca por sus actitudes en la danza y mira dónde está.

#4 Creérselo. Puedes no cumplir los tres primeros puntos, pero si no te lo crees de verdad, olvídate.

#5 Tener tu propio estilo. Las estrellas del pop, además de cantantes son auténticas marcas comerciales, por lo es que muy importante cuidar tu imagen y marcar estilo. Cuanto más personal, más ganas. Es verdad que toda la realeza del pop parece sacada del mismo baúl, pero todas esas estrellas tienen un rollito diferente que las hace especiales.

🍐🍊🍋🍉🍇🍓🇨🇺 Una foto publicada por KATY PERRY (@katyperry) el 22 de Oct de 2015 a la(s) 2:41 PDT

#6 Currárselo. En esto no hay atajos. Si quieres triunfar, te tienes que trabajar duro.

#7 Ser muy activo en redes sociales. Si quieres promoción, primero promociónate tú mismo. Twitter, Facebook e Instagram son los portales perfectos para ganar adeptos… ¡Y que no se te olvide cuidarlos!

#8 Plataformas como Youtube o talents musicales. Acceder a una discográfica no es fácil, por lo que una vía rápida para ganar popularidad es crearte un canal en Youtube o participar exprés en un programa como La Voz.