4 reglas que tienes que acatar si quieres ser una estrella del pop

Hace muy poco que te dimos algunos consejos para ser una estrella del pop, uno de los sueños más platónicos de algunos adolescentes y no tan adolescentes.

Sin embargo, para triunfar en la música no sólo hace falta tener talento y carisma, también hay que saber estar, mantener esa posición privilegiada sin caer en las perversiones de la fama.

#1 Sé fiel a tu estilo. Una vez llames la atención y tu música lo pete en todo el mundo, ten mucho cuidado con los cambios que introduces en tu sonido a lo largo de tu trayectoria profesional.

¿Alguna vez has escuchado eso de 'del amor al odio hay un paso'? Pues algo muy parecido le pasa a los fans cuando les ofreces un sonido demasiado revolucionario seguido de un cambio de look que no tiene nada que ver con tu imagen habitual.

Nos sirven de ejemplos Avril Lavigne con su Girlfriend y Christina Aguilera con su salto a la electrónica-pop de la mano de Bionic...

#2 No caer en la oscuridad. Esta lección es fácil de entender, pero muy difícil de seguir. La polémica forma parte de una estrella del pop, pero tampoco te pases de la raya. Todos los actos tienen consecuencias. Por tanto, apréndete bien estos mandamientos de la buena conducta:

- No me raparé la cabeza.

- No pegaré a los paparazzis

- No caeré en las drogas

- No robaré.

- Usaré ropa interior en público

- Evitaré abusar del playback

#3 Sé educado. No tienes que estar siempre de buen humor, pero procura poner una sonrisa y tener buenas palabras cuando te toque promocionar el disco de turno.

No todo el mundo se llama Justin Bieber y se puede permitir el lujo de salir escopetado de algunas entrevistas…

#4 Las compañías SÍ que importan. Aunque parezca mentira, es muy importante tener un círculo de amistades sano. Muchos son los cantantes que se rodean de malas compañías y caen en desgracia de la noche a la mañana.

Solo hay que tirar de hemeroteca para ver lo que le pasó a Amy Winehouse por no elegir al chico adecuado...

Ser estrella del pop tiene sus ventajas y sus desventajas, ahora te toca decidir sí merece la pena perseguir ese sueño que solo disfrutan los más…¿privilegiados?