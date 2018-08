La playlist: Diez canciones que saben a viajes y vacaciones

Ya estamos metidos de lleno en periodo de vacaciones pero esta playlist te puede servir tanto para Navidades, como para Semana Santa o para cualquier puente en el que decidas viajar. Te proponemos diez canciones con sabor a vacaciones y a aventura. Escoge la tuya: tropical, interior, desenfrenada, nostálgica… ¿Te vienes?

1. Fleur East, de Sax. Pura energía para hacer la maleta. Dance, desparpajo funky y una cantante británica, Fleur East, que alcanzó a principios de este año lo más alto de las listas de éxitos con su primer álbum de estudio. ¿Te has quedado con ganas de más? Escucha también su single 'More and more'.

2. I took a pill in Ibiza, de Mike Posner. El cantautor se ha colado en las listas de éxitos con un tema que habla de las noches locas en Ibiza... y su lado oscuro. "Me tomé una pastilla para demostrar a Avicii que era cool", canta el estadounidense en este tema que se convierte, unas frases más adelante, en un alegato antidrogas, antipostureo y en una 'canción triste' (“lo único que sé hacer" asegura). Aún así, su tono electro pop funciona en la pista.

3. Dangerous woman, de Ariana Grande. Un viaje interior que tiene por destino el mutar a la cantante en una chica peligrosa: "No necesito permiso, voy a poner a prueba mis límites", anuncia Ariana en una melodía que va ganando en intensidad.

4. Ginza, de J. Balvin. Reguetón sofisticado para las noches non-stop. "Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos…". ¿Nos animamos?

5. Nadie sabe, de Estopa. La rumba-rock de Estopa se convierte en necesaria para noches de vacaciones y exaltación de la amistad. Para cantar en corro, agitando hombros y cabeza (los hermanos Muñoz muestran un ejemplo en el vídeo) y dando palmas. Y, también, escuchando (sus letras siempre traen mensaje).

6. Party rock mansión, de Redfoo. La mitad de LMFAO propone una Semana Santa de estilo retro-festivo. Un tema que funde generaciones y décadas para hacer vibrar la pista… y comerse las vacaciones a cucharadas y con buen humor.

7. Hundred miles, de Yall ft. Gabriella Richardson. No hay nada imposible. Tampoco, el recorrer los cientos de millas que, nos separan, supuestamente, del mundo de Yall, un lugar donde apetece dejarse llevar. Al final del tema, un mensaje prometedor: "Ey, las sensaciones del verano nos están esperando". ¿Las empezamos a vivir ya, en Semana Santa?

8. The Nights, de Avicii. Convertida ya en un clásico, invita (tanto la canción como su videoclip) a un recorrido por playas, montañas donde practicar deportes de riesgo… y mucho buenrrollismo.

9. Home, de Edward Sharpe & The Magnetic Zeros. Otro tema que, desde que se publicó, en 2009, ha alcanzado categoría de himno. Para aquellos que viven habitualmente fuera de casa y las vacaciones se convierten en un regreso al hogar. "Mama, I’m coming home", anuncian sus autores.

10. Work, de Rihanna ft. Drake. Work. La escucharás, seguro, estas vacaciones. De inspiración dancehall, este tema es un manual sobre juegos de seducción. Su videoclip también propone ideas para una orgía de caderas y twerking con la que brillar en las noches de vacaciones.