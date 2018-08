¿Sabes quién tiene canciones inéditas de Rihanna, Beyoncé y Britney Spears?

El maravilloso mundo de la producción y de los productores de vez en cuando nos reserva algunas sorpresas como la que hoy nos da Will.I.Am.

El componente de Black Eyed Peas, solista y compositor también ha ejercido de productor para grandes artistas cuyas canciones no siempre han terminado viendo la luz.

Al menos eso es lo que él mismo ha confesado a los medios: "Tengo el ordenador lleno de canciones para que alguien se meta a trabajar con ellas".

"Hay canciones de Nicole Scherzinger, hay canciones de Britney Spears, hay canciones de Rihanna y hay canciones de Beyoncé. Cuando trabajo con artistas grabamos y escribimos diferentes canciones. Y para conseguir una buena tienes que grabar siete, así que hay otras seis que en realidad son buenas pero que descartamos. Tal vez haya un par de ellas buenas y alguna más que con un retoque brillaría" explica el productor.

Pero su aportación no se queda sólo en los artistas del momento ya que Will.I.Am asegura tener también "canciones de Michael Jackson, de Whitney Houston y de Mariah Carey. Ellos siempre me llamaban y me decían que querían algo diferente, un éxito internacional así que nos poníamos mi equipo y yo a trabajar".

Ojalá muy pronto podamos escuchar todas esas joyas sonoras.