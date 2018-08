¿Qué fue de las Pussycat Dolls?

Hoy en LOS40 hemos optado por hablaros de las chicas que hicieron sudar a los papás de Norteamérica: The Pussycat Dolls.

Solo la historia sabe que en el conglomerado musical únicamente puede reinar una girlband. A día de hoy, Little Mix parece ostentar el trono tras la desaparición de Fifth Harmony, pero muchas antes que ella han librado estas batallas tan sonadas en la industria. The Saturdays, Girls Aloud, Destiny's Child…la lista sigue y sigue.

Nicole, Jessica, Carmit, Ashley, Kimberly y Melody marcaron un antes y un después en la música gracias a su imagen sobradamente sexual y el impactante físico que lucían cada una de ellas.

Dos álbumes de estudio le valieron a esta arrolladora girlband para dejar huella. Ya han pasado ocho años desde que The Pussycat Dolls se disolvió “temporalmente”, por lo que ya es hora de indagar un poco para recordar a estas mujeres de armas tomar.

Y pese a que hubo rumores de regreso en 2017 y parecía que estaba casi hecho... nada de nada a la vista.

Nicole Scherzinger

Como Pussycat Doll ya apuntaba maneras, sobre todo porque era la única voz que se dejaba escuchar, y no es ninguna sorpresa que Nicole Scherzinger haya sido la única que se ha labrado una “exitosa” carrera en el conglomerado musical. Lo cierto es que la cabeza visible de la girlband se lo ha currado todos estos años y ha hecho todo lo posible para competir con las grandes estrellas del pop que sí triunfan.

Después de ganar la décima temporada de Dancing with the Stars, la cantante lanzó en 2011 su álbum debut Killer Love, cosechado un notable éxito con el tema Dont Hold Your Breath. Poco después tuvo el honor de formar parte del jurado de la primera edición de X Factor en Estados Unidos, aunque al año siguiente fue sustituida por Britney Spears.

También hizo un cameo en Hombres de Negro III, antes de asumir un papel permanente como jueza en la versión británico de X Factor. Varios años después dejó su rol para dedicarse en su carrera discográfica. De esta decisión nació Big Fat Lie, su segundo trabajo como solista y uno de los fracasos más sonados de su carrera.

Melody Thornton

Con el fin de PCD, Melody se tomó un merecido descanso antes de convertirse en la jueza de Bank of Hollywood. También ha trabajado como modelo y ha protagonizado un anuncio de Dior.

Aunque no ha parado de decir en varias entrevistas que su álbum debut llegará pronto, el tiempo pasa y ese esperado lanzamiento sigue sin llegar.

Kimberly Wyatt

Por su parte, Kimberly se centró en la faceta que mejor se le daba como Pussycat: el baile.

Demostró primero su valía como jueza en Got to Dance en Reino Unido y después en la versión americana junto a Paula Abdul y Travis Payne.

Ganadora de Masterchef Celebrity UK, su carrera musical practicamente ha desaparecido.

Jessica Sutta

Sutta persiguió su sueño como solista con I Wanna Be Bad y Show Me, sencillo que tuvo cierta repercusión dentro del dance.

Durante su estancia en Hollywood Records, la cantante trabajó con Lady Gaga y el productor Red One, aunque ninguna de las pistas vio nunca la luz... Intentó varios proyectos musicales de estudio como SuttaPop o Feline resurrection pero no vieron la luz en todo el mundo.

En 2017 lanzó su primer disco en solitario, I say yes, y pese a intentarlo con varios sencillos (Forever, Distortion, Feel like making love) la cosa no terminó de arrancar.

Ashley Roberts

Gracias al programa I'm A Celebrity Get Me Out Of Here se hizo un nombre tras la Era Doll. Poco después formó parte del jurado de Dancing On Ice.

También tuvo una oportunidad como solista con Butterfly Effect, un álbum que pasó sin pena ni gloria por los charts británicos.

Carmit Bachar

Al igual que Jessica Sutta, Carmit ha estado muy centrada en la música desde su salida de las Pussycat Dolls, aunque al igual que el resto de sus compañeras, el éxito todavía no ha tocado a la puerta de su casa.

It's time fue su último single conocido hasta ahora y ni siquiera fue acompañado de un disco.