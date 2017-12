Los chicos de Tokio Hotel parecen otros

Si había un grupo alemán que a mediados de 2000 movía masas por medio mundo, ese era Tokio Hotel.

Seguro que Natalia Jiménez, de La Quinta estación, todavía recuerda cómo en 2007, cuando subió a recoger un premio 40 Principales, los fans del grupo de los hermanos Kaulitz interrumpieron a gritos su discurso enfadados porque sus chicos no se hubieran llevado el galardón. Hasta ahí llegaba su fanatismo.

La banda se fundó en 2001 pero no publicó su primer disco hasta cuatro años después tras pasar por un par de multinacionales. Una vez que la maquinaria se puso en marcha, todo explotó de golpe.

GETTY/ Así era el look de Tokio Hotel en 2007. /

Su música convencía, no eran los típicos niños buenos de boy band, y su look, sorprendía. La larga melena de Bill peinada en punta, al estilo Goku, no pasó desapercibida. Bueno, ni su melena ni las rastas de Tom, su hermano gemelo.

El caso es que en 2007 Tokio Hotel era uno de los grupos más relevantes y la fama les pasó factura. Bill tuvo que ser operado por un quiste en la laringe y tuvieron que frenar una temporada. Agobiadas por el acoso mediático que tenían que soportar en su país se trasladaron a vivir a Estados Unidos y allí es donde residen ahora.

Su look es completamente diferente y su música también ha evolucionado. Hemos seleccionado algunas fotos de su ahora, ¿les hubieras reconocido de encontrártelos por la calle?