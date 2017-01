El sorprendente cambio físico y profesional del niño de 'Perdidos'

Hace más de 10 años del estreno de Perdidos y su reparto aún es uno de los más recordados por los seriéfilos. Y es que la serie de ABC marcó un hito en la ficción mundial, por lo que el grito de “¡Walt!” que cerró la primera temporada de la serie aún resuena en muchas cabezas.

¿Pero qué ha sido de Walt? ¿Cómo ha cambiado y a qué se ha dedicado el único niño de ‘Perdidos’?

Malcolm David Kelley, que es el verdadero nombre del actor que encarnó a Walt, fue uno de los personajes icónicos de la primera temporada. Su relación con Michael, su padre, y sus poderes (que nunca llegaron a desvelarse) hacían que su personaje fuera especial.

Tuvo que abandonar forzosamente 'Perdidos' por su repentino crecimiento

Las constantes pérdidas y reencuentros con Vincent, su perro, también eran fuentes de nuevas tramas, y la complicidad que entabló con John Locke inició diversas teorías sobre ambos.

La realidad es que Kelley tuvo que abandonar forzosamente Perdidos por su repentino crecimiento. Y, aunque apareció en algunas de las últimas temporadas, su carrera interpretativa no dio demasiados frutos.

Tras Perdidos le pudimos ver en el telefilm 'Knights of the South Bronx (2005) junto a Ted Danson, en la película Mississippi Damned (2009) y en la serie Gigantic (2010), junto a las hijas de Joe Mantegna y Meryl Streep. Y en capítulos sueltos de Me llamo Earl o Ley y Orden.

Así, con solo 18 años casi se despedía de ser actor, a la vez que despegaba su carrera musical. Junto a su mejor amigo Tony Oller, formó el dúo pop MKTO y su primer sencillo, Thank You, obtuvo muy buenas críticas.

Single 'Thank You' de MKTO.

Editaron su primer disco en abril de 2014 y poco a poco su fama ha ido creciendo a medida que han aparecido sobre el escenario junto a Demi Lovato o Taylor Swift. Pero es que además de su carrera musical, Malcolm David Kelley también se ha estado machacando en el gimnasio y su trabajado cuerpo (está 'cuadradisimo') puede verse a través de su perfil oficial de Instagram.