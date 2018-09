Videoclips que parecen películas

Son videoclips interminables y una historia en sí misma. Muchos artistas apuestan por este tipo de formato para lanzar algunos de sus temas, cortometrajes o películas de poca duración en las que muchos cantantes dejan volar toda su imaginación. De hecho, algunos de estos videoclips son pequeñas obras de arte.

Una de las últimas en hacerlo es Camila Cabello. La cubana se sacó de la manga un videoclip digno de telenovela venezolana para Havana. El vídeo, dirigido por el estadounidense Dave Meyers, narra una historia en la que podemos entrever el miedo al amor que tiene Camila, un miedo que le hace vivir diferentes romances a través de personajes característicos de telenovelas.

Taylor Swift también quiso darlo todo en el videoclip de I Knew You Were Trouble con un clip de casi 6 minutos en los que la música es casi lo de menos. Una historia de amor entre la cantante y un hombre que pasa por todo tipo de obstáculos. Eso sí, los diálogos son dignos de película hollywoodiense.

Otra estrella que siempre se curra sus vídeos es Beyoncé. Muchos de sus clips parecen pelis, pero la estética en blanco y negro de Drunk in Love, junto a Jay-Z, es increíble. La artista y su marido juegan con unos planos oníricos que perfectamente podrían ser parte de un largometraje proyectable en la gran pantalla.

Otro ejemplo, quizá el más simbólico por ser pionero en este asunto, es el del tema Thriller de Michael Jackson. Se estrenó en 1983 y marcó un antes y un después en la historia de los vídeos musicales. Los zombies de la trama nunca han pasado al olvido.

Otro videoclip que también parece una película es el de November Rain, de Guns N' Roses. Fue lanzado en 1991 y dura casi 10 minutos. En su época fue uno de los vídeos más caros de la historia. La trama se centra en Axl Rose y en un romance que vive con su novia.

The Black Eyed Peas también hizo de las suyas con el vídeo de Imma Be Rocking That Body. Más de 10 minutos de duración en un vídeo que une los dos temazos del grupo. Se estrenó en el año 2010.

Casi 14 minutos de vídeo para Marry The Night. Lady Gaga es una de las artistas que más se explaya a la hora de hacer un videoclip. A la cantante le encanta jugar con las imágenes y hacer de sus vídeos verdaderas obras de arte.

Y a otra que también le encanta hacer de sus vídeos musicales una película es a Lana del Rey. Para Ride, por ejemplo, la cantante estrenó en 2012 un videoclip que supera los 10 minutos. Detrás del tema se esconde una historia relatada por la propia Lana del Rey.

Más de 8 minutos para Mirrors. Esta es la decisión que Justin Timberlake tomó para estrenar el vídeo del tema. Eso sí, hay que reconocer que tanto la canción como el videoclip tuvieron mucho éxito allá por el año 2013.

Todos estos vídeos musicales son sólo algunos ejemplos del gran trabajo que hay detrás de muchas canciones. Son videoclips que bien podrían considerarse un cortometraje o casi una película de lo cuidadas que están las imágenes y de la estética que poseen.