Este 18 de julio de 2018, LOS40 cumple 52 años, por eso hemos querido contarte nuestra historia resumida en 18 hitos..

52 años de vida dan para mucho. LOS40 se han hecho mayores y eso implica experiencia, una larga lista de amigos, de noches especiales, de retos tecnológicos y creativos, y de una serie de muescas para el recuerdo que marcan su historia. Por eso, hacemos un repaso a modo de cronograma por sus más de cinco décadas de vida.

1966. Nacen LOS 40 Principales. Aquí empieza todo. Su presencia en la radio empieza con un programa en la antena de la FM de Radio Madrid primero de dos horas de duración, luego 4 y más tarde 8. El 18 de julio sale por primera vez la Lista 40, en la que Monday Monday de The Mamas and the Papas alcanza el puesto máximo convirtiéndose en el Número 1 de la historia.

1979. Primera Radiofórmula Española. Los40 se convierten en la emisora pionera en el sistema de las radiofórmulas en España. Adopta el sistema de rotación americano "hot clock", que establece cada hora la programación ordenada por colores, es decir, por frecuencia de emisión.

1985. Las primeras 1000 semanas. Es un año de especial relevancia para LOS40 porque comienza su emisión vía satélite. El sábado 2 de noviembre se celebran las 1000 primeras semanas en antena y Dancing in the street de David Bowie & Mick Jagger alcanza el N1 de la Lista.

1987. Los 40 se convierten en Cadena. LOS 40 Principales se convierten en cadena de radio, la Cadena 40 Principales, ahora independiente de la SER, pero también bajo el control del Grupo PRISA.

1988. La emisora más escuchada. LOS40 se convierte en la emisora más escuchada de España por delante de las emisoras generalistas. Roza los cinco millones de oyentes.

1989. El Gran Musical Europeo. La emisora cierra la década de los 80 con otro récord, el de asistencia a un programa en directo con 300.000 personas concentradas en la Alameda de Valencia, donde El Gran Musical ofrecía el tradicional concierto de Fallas, Ese mismo año, El Gran Musical realiza sus emisiones desde diferentes ciudades europeas.

1991. 25 Cumpleaños. LOS40 cumplen un cuarto de siglo al ritmo de la canción Sin Amor, una versión de La Unión del tema de Doobie Brothers interpretada a coro por Mecano, Miguel Bosé, Presuntos Implicados, Héroes del Silencio, Duncan Dhu, La Frontera, Gabinete Caligari o El último de la fila, entre otros. Los coros en esa noche del 22 de junio de 1991 en Madrid y Barcelona se escucharon ante un millón de oyentes y el colapso de tráfico provocado por el concierto en la capital fue portada en los diarios nacionales. El macroconcierto fue retransmitido en directo por Canal Plus, la televisión que, desde hacía varios meses, convertía en imágenes LOS40 Principales.

1992. El primero de muchos básicos. Ese año LOS40 digitalizaba sus emisiones y ofrecía mayor calidad a sus oyentes, convirtiéndose en la primera emisora de radio española en incorporar esta tecnología. Entonces comenzaría también uno de los grandes hitos de la cadena. Bon Jovi ofrecía en los estudios centrales de la cadena el primero de una larga lista de Conciertos Básicos. La lista se ha ido ampliando año a año con artistas como Aerosmith, Duncan Dhu, Duran Duran, Chris Isaak, Héroes del Silencio, Texas, Iggy Pop, Counting Crows, Green Day, Roxette, Red Hot Chili Peppers, Alanis Morissette y así hasta más de 70...

1993. LOS40 en las aulas. Los noventa fueron los años en los que llevar la música a donde estuvieran los jóvenes. Por ello, ese año se celebró Campus Rock, que acercó a las aulas universitarias a artistas como Revólver, Danza Invisible, Loquillo, Gabinete Caligari, Niños del Brasil, Los Secretos, La Guardia, Los Hermanos Dalton, Los Rodríguez, Manolo Tena... Cada semana se celebraban diez conciertos simultáneos en diez universidades españolas. Una iniciativa que los propios artistas aplaudieron, muy interesados ya entonces por acercarse al público.

1996. LOS40 dan el salto. Los 40 Principales estrenaban su web en octubre de 1996, una página en la que aparecen desde los datos de los artistas que suenan en LOS40, Hasta las noticias musicales más recientes pasando por toda la información sobre programas, locutores y emisoras de la cadena.

1998. Una emisora solidaria. En pleno Auge de las nuevas televisiones, Los 40 Principales ponen en marcha el 1 de septiembre 40 TV. Este año tiene lugar el primero de los conciertos Principales Solidarios, que apoyan todo tipo de acciones e iniciativas sociales. En ellos han actuado artistas de la talla de Alejandro Sanz, Estopa, Robbie Williams, Antonio Orozco, Eros Ramazzotti, La Oreja de Van Gogh, Hombres G, Luz, Juanes, Álex Ubago, Jarabe de Palo, Rosario, Miguel Bosé, La Unión, Revólver, Joaquín Sabina, Celtas Cortos, Ketama, Malú, Ella Baila Sola, Coti, Melendi o Texas.

2004. Anda Ya revoluciona las mañanas. En octubre de 2004 LOS40 conquistan el quiosco y nace la Revista 40. Este mismo año Anda Ya recibe el Premio Ondas a la innovación radiofónica. El programa despertador de LOS40, además de ser creador del formato morning show con buen humor, información y concursos, se convierte en el tercer programa de la radio española por encima de programas de fuerte arraigo de las emisoras generalistas. Más tarde se logra incluso ser el segundo programa más escuchado en la radio española, solo superado por Hoy por hoy de la Cadena Ser. El programa, además, ha recibido dos Antenas de Oro.

2006. Premios al talento. Nacen los Premios 40 Principales, que hoy son los premios de música más importantes de España. Ese año se celebra el 40 aniversario de la emisora en el Estadio Vicente Calderón. En esta fiesta LOS40 consigue que canten a dúo los artistas más variados del panorama musical.

2010. Más horas de éxitos. El 15 de mayo se produce un cambio sustancial en el reloj de programación en radiofórmula en España con la emisión de bloques ininterrumpidos de música sin publicidad en los primeros 40 minutos de cada hora. Los otros 20 minutos son divididos en cuatro bloques publicitarios, dos de emisión nacional y dos desconexiones locales, acompañados de dos o tres canciones editadas. A comienzos de agosto se introduce un nuevo cambio horario y LOS40 ofrece 47 minutos de éxitos a la hora.

2012. Yu, el primer programa multiplataforma. Nace Yu, no te pierdas nada, un programa multiplataforma, vanguardista y transgresor que apuesta por la innovación. Con él LOS40 se convierte en la primera emisora de radio con un programa de estas características, y en 2013 consigue el Premio Ondas a la innovación radiofónica. Es un formato de entretenimiento que aúna imagen, sonido e interacción social con público en directo, llegando a crear una auténtica comunidad, los #yusers.

2015. Siempre con los grandes artistas. LOS40, de la mano de los artistas más grandes, se convierte en foco internacional al conseguir un reto inigualable, Justin Bieber visita la emisora y causa furor en la capital. Así es como se confirma que la cadena es la única capaz de parar la Gran Vía. Sucedió con el cantante de Sorry, pero antes también con otros como New Kids on the Block, Backstreet Boys y Mark Owen.

50 Años no se cumplen todos los días. La primera ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2016 volvía a certificar que LOS40 sigue siendo la emisora musical más escuchada de la radio española. En este contexto, nuestra emisora celebraba su 50 Aniversario trayendo a España a Paul McCartney y con una serie de conciertos Básicos con Fangoria, Enrique Bunbury, Estopa, Dani Martín, Alejandro Sanz o Birdy. Ese año experimentamos un 'rebranding' de la marca que fue desde el logo hasta su propio nombre. Los 40 Principales pasaron a llamarse LOS40 y los Premios 40 se denominarían en adelante LOS40 Music Awards.

2018. Seguimos progresando. Cumplimos 52 más en forma que nunca, con ganas de seguir innovando, dando más protagonismo si cabe a la música, nuestra razón de ser, y creando la radio que nuestros oyentes merecen.

