8 motivos por los que no está tan mal quedarse sin vacaciones en agosto

Seamos francos: A nadie le gusta estar currando cuando el resto de las personas de su entorno no paran de subir fotografías a sus redes sociales en enclaves paradisiacos, disfrutan de cócteles con nombres impronunciables, ven amaneceres que ya nos gustaría y,en definitiva, se lo están pasando pipa. Mientras, los demás, levantamos el país y miramos los días en el calendario hasta la próxima escapada. Y no, no todo es malo, también tiene sus cosas buenas y te las contamos.

#La ciudad es para ti:

Sí, es un tópico, pero anda que no es un gusto llegar al cine y no tener que esperar cola o pasarse a ver esa exposición de fotografía que tiene lista de espera para entrar.

#Los aparcamientos son para ti:

Ni atascos ni problemas para dejar el coche. Y aunque no hay que utilizar más de la cuenta el transporte privado, nunca está de más saber que podrás aparcarlo sin problemas.

#¡Fiestas populares!

Al menos en Madrid la cantidad de festejos populares en los barrios es inversamente proporcional a la gente que todavía queda en la ciudad.

#Las piscinas se despejan:

¿Recuerdas cuando en julio tenías que pelearte por encontrar un sitio para poner la toalla en la piscina? ¡Tranquilo! En agosto eso ya no pasa.

#Hay infinitamente menos trabajo en la oficina:

Con la mayoría de la gente en la playa es poco probable que nadie conteste a un mail así que aprovecha para actualizar tu Snapchat desde tu escritorio. Nota para los jefes: Esto no aplica en la redacción de Los40.com

#Hace menos calor:

Está empíricamente comprobado: las grandes olas de calor llegan a finales de junio y en julio así que incluso tendrás fresquito por las mañanas.

#Con suerte, sales antes:

No todos, claro, pero sí muchos de los trabajadores tienen jornada continua en verano. Y eso, amigos, es un gustazo.

#Hay más probabilidades de encontrar el amor:

Si buscas un ligue de una noche o algo a largo plazo en agosto lo vas a encontrar. Ten en cuenta que en la ciudad la oferta se reduce drásticamente así que, ¡a por todas!