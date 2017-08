Elvis Presley: 40 años sin ‘el Rey’ y 40 datos para recordarlo

Casi cuatro décadas después de su muerte, Elvis Presley sigue despertando admiración. La repentina muerte del ídolo, a los 42 años de edad, impactó no solo a sus millones de fans, también a la opinión pública y al mismísimo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que no dudó en elogiarlo.

1. Sus primeros años. Nació en Tupelo, Misisipi, el 8 de enero de 1935 bajo el nombre de Elvis Aron Presley.

2. Tuvo un hermano gemelo (Jesse Garon) que murió horas después del parto.

3. A los 13 años se mudaría a vivir a Memphis, Tennessee. En esa ciudad empezaría su carrera artística.

4. Sufrió acoso escolar. Elvis era un niño con una sensibilidad especial por la música y el arte, cualidades que no pasaron desapercibidas por sus compañeros de clase que dirigieron contra él sus burlas.

5. Adolescencia. Ya en Memphis, Elvis asistiría al instituto y empezaría a desarrollar su particular estilo con patillas y tupé, que estaban de moda a finales de los años 40.

6. Por ese entonces ya tocaba la guitarra, aunque de oído.

7. Más tarde, empezó a tocar más en serio junto a su vecino, Jesse Lee Denson, que luego se convertiría en un prestigioso músico.

8. Elvis es considerado uno de los padres del rockabilly, precisamente, junto a Lee Denson y los hermanos Dorsey y Johnny Burnette.

9. De joven escuchaba a Hank Snow y otros cantantes de música country como Roy Acuff, Ernest Tubb, Ted Daffan, Jimmie Rodgers, Jimmie Davis y Bob Wills. También le gustaba el gospel y el blues.

10. Una profesora suya de música llegó a decirle que carecía de aptitudes para el canto.

11. De hecho, sus inicios en la música fueron duros. Trabajó como camionero, mientras fracasaba audición tras audición. Incluso trató de entrar en varias bandas que le rechazaron.

12. A mediados de los años 50 llegarían sus primeras grabaciones de la mano de Sun Records y debutaría con el tema My Happiness. Además, en esta época empezó a tocar en un grupo junto al guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black.

13. Gracias a sus conciertos con ellos, Elvis superó el miedo escénico y fue cogiendo confianza hasta que en el sello RCA se fijaron en él.

14. Quienes lo vieron en aquellas primeras actuaciones, destacan sus característicos movimientos de piernas y su sonido salvaje.

15. En el 56, poco después de que RCA le fichara, Elvis dio el salto a la televisión nacional y empezó a copar todas las portadas de la prensa especializada. En marzo de este año llegaría su álbum de debut, homónimo, que tocaría palos como el R&B, el country y el rockanroll.



16. En los años sesenta, la rivalidad de los shows televisivos de Steve Allen y Ed Sullivan catapultó a Presley hacia el estrellato, ya que sus actuaciones eran las más demandadas por el público adolescente.

17. Una máquina de hacer dinero. Solo en su primer año completo en RCA, Presley había producido cerca de la mitad de las ventas de singles de la discográfica.

18. Entre las canciones más famosas de Elvis se encuentran Blue Suede Shoes, Jailhouse Rock, Hound Dog, Love me tender, It’s now or never, Viva Las Vegas, In the Ghetto, Suspicious Minds o Always on my mind.

19. Fenómeno fan. En los sesenta, cada concierto de Elvis se volvía una locura. Los fans deliraban cada vez que lo veían en directo o a través de la televisión.

20. De hecho, en algunos programas se decidió grabarle sobre todo de cintura para arriba a fin de no escandalizar demasiado a los jóvenes.

21. La devoción por Elvis continúa hoy en día. Cada año por estas fechas, los peregrinajes hasta su mansión de Graceland no paran de sucederse.

22. Y es que Elvis sigue siendo El Rey.

23. El músico que popularizó el rockanroll en un momento en que las autoridades estadounidenses consideraban este género un peligro para los jóvenes.

24. Compró la casa en 1957 y vivió en ella durante 22 años, hasta el día de su muerte. La mansión cuenta con 18 habitaciones, un espectacular jardín y la famosa “habitación de la televisión”.

25. Graceland, es la segunda casa más visitada de Estados Unidos. La primera es la Casa Blanca.

26. A lo largo de su carrera, Presley ha ganado de tres premios Grammy. El primero por el álbum gospel How Great Thou Art (1967).

27. Otras disciplinas artísticas. Además de cantar, probó suerte en Hollywood y protagonizó una treintena de películas, aunque no obtuvieron muy buenas críticas...