Así ha cambiado la hija de Eminem

Hailie Jade Scott Mathers (22) sería una joven estadounidense más si no fuera porque es la hija de Eminem (45), uno de los raperos más famosos de todos los tiempos. Y es que todo cuanto rodea la vida del artista suscita un gran interés entre su fandom.

La hija del astro de Detroit nacía en 1995, cuatro años antes de que Eminem se casara con su madre, Kimberly Scott en 1999. Su matrimonio fue breve, pero sus vidas habían cambiado para siempre gracias a Hailie.

Hoy, esa pequeña es una veinteañera inteligente y guapísima a la que vale la pena conocer. Así que repasamos algunos datos sobre Hailie.

#1. Nació el día de Navidad de 1995, un año antes que que Eminem publicara su primer disco, Infinite, con un sello independiente.

#2. El año de su nacimiento Eminem aún no era famoso así que tuvo que trabajar duro: lo hizo 60 horas a la semana durante 6 meses como cocinero y lavando platos en un restaurante familiar en Michigan.

#3. Eminem le ha dedicado letras al menos en 22 canciones incluyendo Hailie's Song, My Dad's Gone Crazy, Kim, Beautiful o My Darling.

#4. También apareció en el videoclip de Mockingbird, un tema incluído en el disco Encore.

#5. Hailei parece haber lidiado bien con la fama de su padre, llevando una vida normal y alejada de los 'flashes'.

#6. Es una excelente estudiante y en 2014 se graduó con matrícula de honor en el instituto Chippewa Valley de Clinton Township (Michigan). Su padre asistió al evento entre bambalinas para no robarle protagonismo a su hija.

#7. Actualmente cursa estudios superiores de psicología y, por lo que sabemos, licenciarse es su máxima prioridad.

#8. Le gustan el arte y el volleyball.

#9. Sus padres se conocieron cuando Eminem tenía 15 años y Kimberly Scott 13.