El 2016 se ha ‘cargado’ todas estas relaciones

Desde el primer día y hasta casi el último. El desamor no ha dado tregua en este 2016. Taylor Swift, Rihanna, Mario Casas, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Hugo Silva, Marc Anthony... han protagonizado sonadas rupturas sentimentales que han hecho correr ríos de tinta en la prensa rosa. Menos mal que no les ha costado encontrar de nuevo el amor. Esperamos que 2017 no traiga un verano como el de 2016.

Porque vale sí, hace calor, cuesta más dormir por la noche y las playas están atestadas... ¡pero tampoco es para ponerse así! Las celebrities no tuvieron un verano excesivamente bueno, al menos en lo que al corazón se refiere. En apenas un par de meses desde que empezó el verano asistimos (y sonadas) rupturas cuya última incorporación fue... (redoble de tambores): Taylor Swift y Tom Hiddleston.

Según confirmó la revista People, la pareja se separó de forma oficial. Eso sí: ninguno de los dos lo ha confirmado en sus redes sociales. La cantante y el actor apenas consiguieron mantener su romance tres meses. Una fuerte discusión y lo apretado de sus agendas parecen haber sido los motivos de la separación.

La ruptura de Kira Miró y Macaco recogió el testigo de Jennifer Lopez como la última de la lista veraniega. La diva del Bronx terminó, según la revista People, su relación con Casper Smart, con quien compartía vida amorosa desde 2011. Cinco años que habrían terminado de forma abrupta según el entorno de la cantante aunque de momento no hay confirmación oficial. Se une así al club de solter@s de oro como Adriana Lima, Feliciano López, Ariana Grande, Calvin Harris, Taylor Swift, Lady Gaga, Iggy Azalea...

Y si pensábais que la proximidad de las fiestas navideñas iba a frenar las rupturas lo llevábais claro. Mario Casas y Berta Vázquez y Sia y Erik Anders Lang han sido las últimas parejas en poner punto y final a su relación.