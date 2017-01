¿Quién es Bebe Rexha y por qué no debes perderle la pista?

Nicki Minaj, Martin Garrix, David Guetta o G-Eazy son algunos de los artistas que ya le han echado el ojo a Bebe Rexha, y es que la estadounidense es una de las cantantes más interesantes del panorama pop actual. Puede presumir de voz y de tener una cara bonita pero Bebe Rexha supura talento a raudales porque también compone y produce.

¿Por qué tienes que conocerla? Aquí van unas razones:

1. Por esta jugosa colaboración con Martin Garrix. Seguro que la has escuchado y no puedes sacártela de la cabeza. Tranquil@, nos pasa exactamente lo mismo que a tí. In the name of love es un hitazo.

2. Ha compuesto temas para tus artistas tan top como Eminem y Rihanna (The Monster) y canciones para Iggy Azalea o Selena Gomez.

3. También ha compuesto parte de Me, Myself & I de G-Eazy.

4. Además, acabamos de conocer que la incipiente diva del pop presentará los MTV EMAs 2016. que tendrán lugar en Róterdam el próximo 6 de noviembre.

5. Y qué te parece este No Broken Hearts junto a Nicki Minaj. Es uno de sus últimos singles y cuenta con un vídeo hipnótico que ya cuenta con más de 126 millones de visitas en Youtube.



6. En Estados Unidos la adoran y ya sabéis que todos los artistas que veneran en el país americano tarde o temprano conquista nuestro corazoncito.

7. Su primer álbum de estudio está en marcha y se titulará A.Y.F. A España llegará a principios de 2017 y, según la propia artista, en él no espera "ritmo y como principales influencias el pop y la electrónica". En el disco estarán artistas como Ty Dolla $ing, G-Eazy, y Nicki Minaj. Para ser su debut discográfico no está nada mal.

8. Es súper amiga de The Chainsmokers, los djs que esta temporada se han colado en los principales charts con su tema Closer.

Today in London 🙆🏼🙆🏼🙆🏼 @louishair @misscassielomas Una foto publicada por Bebe Rexha (@beberexha) el 28 de Sep de 2016 a la(s) 6:04 PDT

9. Es una diosa en IG. Y por último, pero no menos importante, Bebe es la ama de las redes sociales. Sus sensuales fotos le han valido casi 1,2 millones de seguidores.

10. ¿Hacen falta más razones?