Closer [2016]

Durante las últimas semanas The Chainsmokers y Halsey han liderado las listas de ventas de medio mundo con su colaboración pero hasta ahora no habíamos tenido las imágenes del videoclip. Andrew Teggart y Halsey interpretan la letra de manera literal y dan vida a una ex pareja que recuerda por qué se quisieron hasta que rememoran por qué se separaron. En tan sólo media hora ya tenía medio millón de visitas... está claro que tenemos Closer para rato.