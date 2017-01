14 discos internacionales que nos morimos de ganas por escuchar... y que nos traerá 2017

¿Qué nos depara (musicalmente) 2017? Todos los ojos están puestos en Taylor Swift, quien no ha lanzado nuevo disco desde 2014. Pese a su silencio, las apuestas señalan que estrenará trabajo en los próximos meses. Por ahora, solo podemos escuchar su versión del tema This is what you came for, que no sabemos si incluirá en el álbum.