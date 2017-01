Los Números 1 de LOS40 ya a la venta

los números 1 de los40

CD1



1. ENRIQUE IGLESIAS feat. WISIN · Duele el corazón

2. JUSTIN BIEBER · Sorry

3. COOKIN’ ON 3 BURNERS feat. KUNGS · This girl

4. CHARLIE PUTH feat. SELENA GÓMEZ · We don’t talk anymore

5. ZARA LARSSON · Lush life

6. JENNIFER LOPEZ · Ain’t your mama

7. JUAN MAGAN · Quiero que sepas

8. SIA feat. SEAN PAUL · Cheap Thrills

9. LUKAS GRAHAM · 7 Years

10. DANI MARTÍN · Los charcos

11. ALEJANDRO SANZ feat. MARC ANTHONY · Deja que te bese

12. FIFTH HARMONY feat. TY DOLLA $IGN · Work from home

13. JONAS BLUE feat. JP COOPER · Perfect strangers

14. ALAN WALKER · Faded

15. MALUMA · Borro cassette

16. KYGO feat. PARSON JAMES · Stole the Show

17. JASON DERULO · Kiss the sky

18. MATT SIMONS · Catch & Release (Deepend Remix)

19. MISS CAFFEINA · Mira cómo vuelo

20. DJ SNAKE feat. BIPOLAR SUNSHINE · Middle



CD2



1. JUSTIN TIMBERLAKE · Can’t stop the feeling! (Original Song from Dream Works Animation’s “TROLLS”)

2. MORAT · Cómo te atreves

3. MAJOR LAZER feat. JUSTIN BIEBER & MØ · Cold water

4. CARLOS VIVES feat. SHAKIRA · La bicicleta

5. DAVID GUETTA feat. ZARA LARSSON · This one’s for you

6. MEGHAN TRAINOR · No

7. MIKE POSNER · I took a pill in Ibiza (Seeb Remix)

8. J BALVIN feat. PHARRELL WILLIAMS, BIA, SKY · Safari

9. CALVIN HARRIS & DISCIPLES · How deep is your love

10. PABLO LÓPEZ feat. JUANES · Tu enemigo

11. IMANY · Don’t be so shy (Filatov & Karas Remix)

12. COLDPLAY · Adventure of a lifetime

13. SHAWN MENDES · Stitches

14. FANGORIA · Geometría Polisentimental

15. THE CHAINSMOKERS feat. HALSEY · Closer

16. G-EAZY x BEBE REXHA · Me, myself & I

17. FLEUR EAST · Sax

18. DNCE · Cake by the ocean

19. ELLE KING · Ex's & Oh's

20. SIDONIE · Carreteras infinitas