La resaca de Crystal Fighters tras su concierto más grande

Crystal Fighters tocan "All Night" en nuestra terraza.

El pasado 11 de diciembre, la banda inglesa Crystal Fighters lograba un gran hito: Reunir a 8.706 personas en un concierto, el de mayor asistencia en sus casi 10 años de historia. Fue en el Winzink Center de Madrid, donde el grupo finalizó una gira española exitosa, que corrobora el buen recibimiento de su nuevo disco, Everything Is My Family.

De repente, la banda indie y festivalera no sólo llena recintos multitudinarios, sino que además suena a todas horas aquí en LOS40: "Nuestros amigos españoles nos llaman por teléfono y nos dicen «¡Estoy en una tienda y está sonando vuestra canción!». Es muy bonito tener estas reacciones, y llegar al máximo número de personas. De eso va todo para nosotros: Hacer música para todo el mundo y hacerles llegar nuestro buen rollo", dice Sebastian Pringle, cantante del grupo.

Al otro día de su último concierto del año, y a pesar del cansancio, los cinco miembros del grupo irrumpieron en la redacción de LOS40 tan alegres, optimismas y sonrientes como cabía esperar. En nuestra terraza, además de su gran éxito "All Night" -puesto 25 de nuestra lista-, Crystal Fighters coronaron los cielos de Madrid cantando en nuestra terraza "Good Girls".

Crystal Fighters tocan y silban "Good Girls", de su nuevo disco.

"La reacción fue increíble"

Charlando con Sebastian, Graham y Gilbert, miembros fundadores del grupo, agradecen a los fans su apoyo e incluso reconocen que ya se sienten españoles. "Tu casa está donde te sientes bien, tienes buenas energías y sobre todo donde estás rodeado de gente que te quiere. Siempre que venimos a España nos sentimos de maravilla y estos últimos conciertos nos han hecho sentir muy especiales", dice Gilbert.

Crystal Fighters conquistando Madrid. Foto: Wilma Lorenzo

P. ¿Cómo se siente eso de tocar delante de 8.000 personas bailando y cantando vuestras canciones?

Sebastian: Fue increíble. No podemos estar más contentos. Fue el concierto más grande de nuestra carrera y la reacción del público fue increíble. ¡Parece que todo el mundo se lo pasó genial!

P. ¡Y tanto! Yo lo describí en Twitter como una gran iglesia hippie a la que deberíamos asistir cada domingo. ¿Sois un grupo hippie?

Sebastian: Sí. Nos gusta preocuparnos por el planeta, por la selva, por la comida que comemos y a la vez nos flipa pasárnoslo bien de vez en cuando. Así que sí, somos como una iglesia hippie.

P. ¿Qué sensaciones tenéis ahora que la gira ha terminado y volvéis a casa?

Sebastian: Por un lado es triste porque hemos vivido grandes momentos con la gente, en la furgoneta y en estos conciertos tan geniales. Por otro lado es genial porque viajaremos, escribiremos nuevos temas y nos prepararemos para el año que viene.

P. Imagino que volveréis en verano y tenéis muchos más planes...

Gilbert: Sí, seguro que volveremos. Ahora vamos a desconcectar un poco, pero tenemos que preparar varios videoclips que aún tenemos que publicar, vamos a escribir un par de canciones, y también tenemos que pensar cómo mejorar el show para los festivales de verano. ¡Esto nunca para!

Sebastian durante el concierto de Madrid. Foto: Wilma Lorenzo

El lado humano de Crystal Fighters

P. Decidme que no sólo habéis comido pizza en estos días. ¿Qué habéis comido en estos días? ¿Qué os gustó más?

Gilbert: Nos encanta la "comida típica española" [Lo dice en castellano].

Sebastian: A mí me encantaron los pimientos del padrón.

Graham: ¡Hongos y setas! ¡Paella! (ríe)

P: ¿Quién es el más mandón del grupo durante la gira?

Gilbert: Yo. Lo siento. Alguien lo tiene que hacer (ríe).

P: ¿Quién es el más impuntual?

Sebastian y Graham: ¡Gilbert! (ríen)

Gilbert: Sé que es complicado de entender que sea mandón e impuntual.

Sebastian: ¡Sí, es un tipo de muchos talentos!

P: ¿Quién se tira más pedos en la furgoneta?

Sebastian: Nuestro batería. Se tira un montón de pedos.

Graham: Tiene un olor muy peculiar, sí (ríen).

P: ¿Quién abrió Tinder durante la gira?

Graham: Ninguno de nosotros lo tenemos instalado.

Sebastian: ¡Qué mejor Tinder que tener una banda!