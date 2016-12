Otros youtubers a los que una broma les ha costado un bofetón

Si pensábais que sólo los youtubers nacionales recibían guantazos, es que no habéis visto este vídeo. ¡Mirad!

Llevamos casi cuatro días que no nos quitamos lo de #CaraAnchoa de la boca. Y la cosa promete que va a seguir así durante un largo tiempo (al menos hasta que salga el juicio ahora que sabemos que la empresa del repartidor no sancionará al trabajador debido a los atenuantes de la agresión). Pero la broma de Mr.GranBomba no es la primera (ni será la última) que termina en bofetón. Muchos youtubers españoles que se dedican a 'prankear' por la calle se han encontrado con un guantazo como 'premio' a su humor. Aunque de momento a ninguno le habían dedicado un videojuego...

Sonoro bofetón el que se llevó también MrAndrosLB con su proma ¿Quién me ha pegado? Seguro que cuando terminó la broma y revisaron las imágenes grabadas con la cámara oculta tuvieron bastante claro que había sido este chico de Málaga el que le había pegado. ¡Vaya par de h...!

Y no es la primera vez que MrAndrosLB se ve ante una situación que se pone física. Él se ríe pero a este hombre que caminaba tranquilamente (por decir algo) por la calle no le sentó muy bien eso de aparta...

Uno de los más conocidos en nuestro país es TiparracoSA cuyo canal de Youtube acumula millones de visitas en situaciones límite en bromas que a veces no salen como esperaban. Esta chica primero tuvo que darle un beso pero después pudo acariciarle la cara...

ChicoGamer perdió sus videos después de que el canal se borrase pero seguro que no se lo tomó tan mal como cuando Uri Lopez le dijo que se había enrollado con su hermana. ¡Dos piñas, dos!

Terminamos este repaso con el bofetón del que todo el mundo habla y que ha inspirado este artículo, #CaraAnchoas (los casi 5 millones que habéis visto el vídeo lo sois, ¡y lo sabéis!). Pero no podréis ser más de 5 millones porque Mr.GranBomba ha borrado todos los vídeos de su canal oficial quizá porque tema consecuencias legales de que sus bromas sean pruebas en su contra en el juicio o porque las consecuencias de su vídeo se le haya ido de las manos.