La M.O.D.A. y Kid Cudi, novedades de la semana

2016 da sus últimos coletazos pero los lanzamientos musicales no paran. Este viernes tenemos en las tiendas lo nuevo de Luis Auserón (cuatro años después de su último trabajo), La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) o el hip hop de Kid Cudi. Vamos uno por uno:

La M.O.D.A.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol publica su primer álbum en directo, Todavía no ha salido la luna. Es una colección de 21 canciones grabadas durante los tres conciertos en Madrid que cerraron su gira de La primavera del invierno, su segundo trabajo. Colabora Quique González.

Kid Cudi

El rapero publica su sexto disco, Passion, Pain & Demon Slayin', y en él colaboran Willow Smith y Pharrell Williams, con quien canta uno de los dos singles de adelanto, Surfin:

Luis Auserón

El músico zaragozano publica nuevo trabajo después de cuatro años de silencio. Lógica y Proporción es el sexto álbum que firma con nombre y apellidos, y en él podemos escuchar al Auserón reivindicativo de siempre con canciones "más meditadas". Incluye un tema de Enrique Sierra, su compañero en Radio Futura fallecido en 2012:

Tony Bennett

El mito del jazz cumple 90 años y lo celebra por todo lo alto con la publicación este viernes de Tony Bennett Celebrates 90: The best is yet to come, un álbum grabado en directo en el concierto de aniversario en el Radio City Music Hall el pasado septiembre, donde reunió a Lady Gaga, Michael Bublé, Elton John o Stevie Wonder. Podemos escuchar grandes clásicos como La Vie En Rose o The Lady Is A Tramp, que ya grabó con Lady Gaga:

Gabrielle Aplin

La cantante británica deja de lado las guitarras para adentrarse en el pop más puro en su nuevo álbum, Miss You, que sale a la venta este viernes. El disco lo ha producido Mike Spencer (Ellie Goulding, Snakehips) y ya conocemos cómo suena su primer single, del mismo nombre: