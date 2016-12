55 éxitos de 2016 en 4 minutos, ¿la canción del año?. 

¿Banda sonora para un año como este? Parecía imposible... ¡pero no lo es! Dos jóvenes han conseguido condensar en un mashup 55 temazos que han sonado durante los últimos doce meses.

Canciones como Into you, Cómo te atreves, Hymn for the weekend o Safari. Sí, éxitos súper diferentes perfectamente combinados en menos de cuatro minutos. Este ha sido el logro de David Rees y Bely Basarte, un chico y una chica que han superado el millón y medio de reproducciones en Facebook en poco más de 24 horas.

Después de este hit no sabemos si ambos grabarán alguna colaboración, pero lo que está claro es que seguro que ya están pensando en el mashup del año que viene. Eso sí, antes de ello, habrá que ver cuántos exitazos nos regala este próximo año.