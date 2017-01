Nueve canciones que hemos conocido este año en el cine y son de premio

Ya sabemos qué canciones 'de película' son las favoritas para el jurado de los Globos de Oro y de los Goya. Este lunes, los primeros divulgaban su lista de nominados, entre ellos los aspirantes a convertirse en mejor canción original. Los principales galardones del cine español, por su parte, hacían lo mismo este miércoles.

A continuación, te presentamos ocho canciones que hemos conocido gracias al cine durante 2016 y una que conoceremos el próximo mes de enero. Y que, según los expertos de los citados premios, son capaces de atrapar nuestra alma desde la pantalla. Y son de estatuilla.

Aspiran a un Goya...

'Ai, ai, ai', de Silvia Pérez Cruz. Este puede ser el año de esta artista, que ya ganó un Goya en 2013 por el tema de Blancanieves y ahora opta a dos (mejor canción y actriz revelación). El tema, perteneciente la película Cerca de tu casa, es un hermoso medio tiempo en inglés que parece recorrer diferentes latitudes. Suena a viejo y nuevo a la vez.

'KIKI', de M. K! feat Nita. Incluida en la última película de Paco León, KIKI, el amor se hace, es un revolcón musical nocturno, sensual y contagioso.

'Descubriendo India', de Luis Ivars. Esta melodía intensa, mística y cinematográfica, con sabor oriental, asoma en la película Bollywood made in Spain.

'Muerte', por Uxía (de Zeltia Montes). El tema que puedes escuchar en el tráiler de Frágil equilibrio es pesado y dramático. Como el curso de la vida (algunas veces).

Aspiran a un Globo de Oro:

Can't stop de feeling', de Justin Timberlake. Qué decir de este tema que nos puso a bailar el pasado verano a medio planeta. Aparece en la película Trolls.

City of stars, por Ryan Gosling y Emma Stone. Perteneciente a la película musical que promete arrasar en todas las galas cinematográficas del año, La La Land, el tema City of stars cuenta con otro reclamo: está interpretado por las dos megaestrellas del filme: Ryan Gosling y Emma Stone.

Faith, por Ariana Grande y Stevie Wonder. Otro dueto que arrasa desde el filme Sing (¡Canta!), el cual llegará a España el 22 de diciembre. Un arrebato de riff bluesero, rock and roll, coros gospel frenéticos...

Gold, de Iggy Pop y Danger Mouse. Habrá que esperar a finales de enero para ver en las salas Gold. Sin embargo, ya podemos conocer algo de su contenido y de la canción que lo protagoniza en el tráiler. Iggy Pop, su autor, ha explicado que se trata de un tema "para los tiempos actuales". Y para un filme que habla "de violencia, deseo, lujuria, el destino...".

How far I'll go, por Alessia Cara. El tema incluido en la película Vaiana de Disney está interpretado por una de las voces más atractivas y llenas de subidas y bajadas del momento, la de la canadiense Alessia Cara. Su videoclip oficial ronda los 10 millones de visionados en YouTube.