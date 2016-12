Carpool Karaoke versión navideña con Adele, Selena Gomez, Lady Gaga...

Le ha costado todo un año de grabación del material pero el resultado es espectacular. Carpool Karaoke, sin lugar a dudas el formato televisivo del año, también tiene versión navideña. James Corden y sus 'amigos musicales' os desean Feliz Navidad al ritmo de All I want for Christmas is you.

Y para esta gran ocasión, el coche del presentador de The Late Late Show se ha llenado de árboles y regalos además de la presencia de Mariah Carey como invitada estelar. Pero no es la única. Los grandes protagonistas del Carpool Karaoke de todo el año también han querido versionar este clásico navideño. Adele, Selena Gomez, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers, Chris Martin (Coldplay), Gwen Stefani, Elton John, Demi Lovato y Nick Jonas han querido desearos felices fiestas a su manera.

Este es el tercer Carpool Karaoke que tenemos la suerte de disfrutar en apenas una semana después de las visitas de Madonna y Bruno Mars. Un final de año trepidante para Corden y esperamos que aún nos tenga reservada alguna sorpresa para lo que queda de 2016. ¿Con qué nos sorprenderá en 2017?