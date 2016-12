Justin Bieber y otros famosos que han confesado ser adictos a las redes sociales

Kendall Jenner

La adicción a las redes sociales lleva su nombre: el síndrome de Kendall Jenner. No es broma. La modelo decidió hace unos meses cerrar su cuenta de Instagram (@kendalljenner) para desengancharse. Lo reconoció en el programa de Ellen Degeneres: “Necesitaba un descanso. Sentí que me había vuelto dependiente totalmente. No dormía”. Eso sí, ha vuelto...