Cómo conocí a vuestra madre tendrá versión femenina

Hace algún tiempo, la CBS decidió guardar bajo llave en un cajón la idea de la secuela de la popular sitcom Cómo conocí a vuestra madre (How I met your mother). La serie iba a estar protagonizada por Grega Gerwig y hubiera sido una versión femenina con un reparto coral y una estructura muy similar a la original. Pero no convenció. Dos años y medio después, alguien de 20th TV ha decidido rescatar esta secuela del olvido y volver a ponerla en marcha.

Cómo conocí a vuestro padre (How I met your father) se encuentra de momento en fase de construcción según informa Deadline. Los productores y guionistas Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (responsables de la reciente This is us) se encuentran escribiendo el episodio piloto así como varios capítulos más para una primera temporada que no tendría por qué llegar vía CBS.

De momento no existe ninguna información al respecto sobre qué actores protagonizarán esta secuela pero por la idea que sus responsables tienen en mente parece que ningún miembro del reparto de la original Cómo conocí a vuestra madre estaría involucrado en el rodaje. Ojalá sus responsables se lo replanteen y den algo de margen a Ted, Lily, Marshall, Barney y Robin.

Fueron nueve temporadas y más de 200 episodios que mantuvieron a millones de espectadores de todo el mundo pegados a la televisión para descubrir como Ted conoció a la madre de sus pacientes hijos. Ahora la historia podría repetirse pero en versión femenina.