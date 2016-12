Margot Robbie volverá a enfundarse el traje de Harley Quinn

Que Escuadrón Suicida ha sido una de las películas del año es innegable. Sus hordas de haters no han conseguido que sea una de las de mayor recaudación y que sus personajes hayan pasado a ser ya parte del imaginario colectivo. Una de ellas sobre todo, la inolvidable Harley Quinn a la que dio vida Margot Robbie a pesar de todo.

Snap happy @scrap_doyle Una foto publicada por @margotrobbie el 12 de Jul de 2016 a la(s) 3:05 PDT

Parece que el personaje más desquiciado de la película de David Ayer volverá a la vida muy pronto. No, no será en el esperadísimo spin off de la antiheroína pero sí en Gotham City Sirens, del mismo director, y que ya se prepara. Catwoman y Poison Ivy serán las que acompañarán a la rubia del bate. Estará basada en el cómic del mismo nombre.

Por si esto fuera poco para la actriz australiana, también se atreve a participar en el largometraje como productora ejecutiva del mismo. A esta nueva película sobre las chicas malas de DC Comics se une también un futuro proyecto sobre Deadshot, el sanguinario pistolero al que dio vida Will Smith en Escuadrón Suicida. Parece que el futuro de esta banda de malhechores está más que animado.

Una foto publicada por @margotrobbie el 19 de Dic de 2016 a la(s) 7:56 PST

No contenta con una vida laboral frenética la australiana se ha casado en secreto este pasado fin de semana. Así, al menos, lo aseguran medios como la versión de su país de Vogue. Ha sido en Dalby, su localidad natal, y con el director Tom Ackerley. Para darle la razón a los medios nada mejor que una buena peineta en su Instagram. ¡Enhorabuena, Margot!

Esta noticia se publicó originalmente el 17 de diciembre y se actualizó el 20 de diciembre.