Estas son las canciones de 2016 para los DJ y redactores de LOS40 (y te explicamos por qué)

Hace uno días desvelábamos qué disco había marcado 2016 para los DJ y redactores de LOS40. Ahora elaboramos una playlist con la canción que les ha atrapado y no han podido evitar escuchar mil veces. Y que, además, consideran que no podría faltar en una banda sonora de este año.

A continuación, 10 temas indispensables de 2016 y las razones de por qué lo son.

Elegida por: Cristina Boscá, copresentadora de Anda Ya!

¿Por qué debe estar en esta lista? "Por sorprendente, pegadiza, innovadora, ecléctica y adictiva. ¡Por algo se ha llevado el LOS40 Music Award a la canción del año a nivel internacional!", explica la locutora.

Elegida por: Jorge Sánchez, David Álvarez, (ambos DJ de LOS40) y Carlos Lorente (Brand Manager de LOS40).

¿Por qué debe estar en esta lista? Según Jorge Sánchez, "por su impacto y la tendencia que ha creado y que han seguido otros artistas". El motivo para David Álvarez es el significado que ha tenido para Justin como artista: "Creo que es el tema con el que el gran público ha empezado a tomarse en serio su música". Para Carlos Lorente, este tema que ha sido 3 semanas número 1 en LOS40 define perfectamente el nuevo sonido con toques tropical house que ha inundado la música este año: "Las canciones han bajado de bpm (beats por minuto) para bailar más suavecito pero sin dejar de menear el trasero".

Elegida por: Dani Moreno, 'El Gallo', presentador de Anda Ya!

¿Por qué debe estar en esta lista? "Este tema, que pertenece a la banda sonora de la película Suicide Squad! (Escuadrón Suicida), ha sido uno de los temas que más hemos puesto en Anda Ya! porque nos pone las pilas por la mañana. Está nominada a los Premios Grammy del próximo febrero y ha estado en lo más alto de la Lista de LOS40".

Elegida por: Adriano Moreno, redactor de LOS40.com.

¿Por qué debe estar en esta lista? "Elijo a Zayn Malik por debutar en solitario con un tema R'n'B tan sensual y extraordinario. Mucha testosterona en muy pocos acordes".

Elegida por: Óscar Martinez, DJ de LOS40.

¿Por qué debe estar en esta lista? "Me flipa el subidón que da el tema. Además han creado un sonido propio que ha llevado la música dance a otro plano".

Elegida por: Arturo J. Paniagua (presentador de LOS40 Trending).

¿Por qué debe estar en esta lista? "Casi rozando el final de 2016, The xx han vuelto a la música por la puerta grande. Sorprendentemente, se han alejado de esa aura intimista e introspectiva para florecer y avanzar hacia una electrónica más divertida y rítmica, todo ello sin perder ni un sólo ápice de su refinado estilo".

Elegida por: Félix Castillo, DJ de LOS40

¿Por qué debe estar en esta lista? "The Weeknd ya me conquistó con su sonido R&B en Earned it y ha sabido mantenerlo e incluso refrescarlo con la colaboracion de los franceses Daft Punk, añadiendo de forma espectacular sus característicos sintetizadores y acabados robóticos".

Elegida por: Alejandro Gómez Lizarraga, redactor de LOS40.com

¿Por qué debe estar en esta lista? "Todo el álbum This is acting, de Sia, está cargado de temazos, tanto conocidos como menos comerciales. Todos sus temas han sido canciones del año. Y este, por supuesto".

Elegida por: Clara Hdez. Salmones, redactora de LOS40.com

¿Por qué debe estar en esta lista? "Porque no tiene precio ver ronronear a una Beyoncé cabreada y vestida de prostituta sureña de 1900 mientras planta cara a medio planeta: paparazzi, haters, racistas, machistas, policías sin escrúpulos.... Un himno donde cabe de todo: reivindicación, chulería, trap marginal, espíritu marcial... y que deja con la boca abierta por su sofisticación".

Elegida por: Selene Moral, coordinadora de contenidos en LOS40.com.

¿Por qué debe estar en esta lista? "Para mí es una de las canciones más bonitas de su disco Los campeones del mundo (2016). Cada vez que lo escucho me dan ganas de amar <3.