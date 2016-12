El videojuego del ‘Cara Anchoa’ ya está disponible

"En este fantástico juego usted podrá manejar a un espécimen poco habitual y asombrosamente famoso para tratar de evitar lo inevitable: recibir una buena ostia del Cara Anchoa. (Y además bien dada). Cara Anchoa le proporciona: Un gran reto de reflejos; Risas aseguradas y el placer de recibir una ostia que se merece. No lo dude ni un segundo más, no sea el único que no reciba una Ostia bien dá a tiempo. Esquivar las ostias no es tarea fácil, aunque si afina su oído, podrá hacerlo sin demasiada dificultad". Esta es la descripción con la que Victor Kunai explica el videojuego del #CaraAnchoa que ya está disponible.

A través de aplicaciones como PlayStore puedes descargar de forma gratuita este juego en el que el repartidor y el youtuber se vuelven a ver las caras. Y entre las opiniones de los usuarios hay de todo: desde los que lo ven un intento abusivo de ganar dinero a costa de la situación hasta los que lo proclaman, irónicamente, Juego del Año. Pero lo que realmente predomina son las opiniones que piden que el juego en vez de basarse en que el youtuber esquive el bofetón, nos permita encarnar al repartidor (curiosamente también pixelado).

El final de este 2016 está teniendo un protagonista claro. Mr.GranBomba publicó la broma ante este repartidor que le soltó el bofetón del que todo el mundo habla (y eso que no ha sido el único al que una broma le cuesta un guantazo). Más de 5 millones de personas vieron el vídeo original antes de que el youtuber decidiera borrar sus vídeos y cerrar sus redes sociales, según él, porque está recibiendo amenazas de muerte. El caso es que tras presentar la denuncia pensaba que iba a ganar el juicio de calle pero ahora puede encontrarse con una denuncia en contra por parte del repartidor cuyos abogados han anunciado que denunciarán al youtuber por vulneración del honor y la intimidad al subir el vídeo.