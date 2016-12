Sarah Jessica Parker y su vestido de 30 euros

La cadena de televisión y ahora plataforma de vídeo bajo demanda HBO se estrenaba por todo lo alto en España con una fiesta que nadie se quiso perder. Al evento acudió una de las figuras más reconocibles de la cadena, Sarah Jessica Parker, quien en su día fue la protagonista de una de las series insignia de la misma, Sexo en Nueva York. Ahora como protagonista de Divorce llegó, estuvo con los medios y se marchó.

No sin antes darse una vuelta por las tiendas más 'cool' de Madrid, comprar algunas artesanías para su casa y hasta hacerse con un vestido vintage en una de las boutiques de segunda mano que abundan en el barrio de Malasaña. No sabemos cómo consiguió pasar desapercibida pero lo ha documentado todo en su cuenta de Instagram y el vestido negro que muchos vieron en la alformbra roja de la fiesta no es de un diseñador célebre.

Oh @casajosephine swoon. X,sj Una foto publicada por SJP (@sarahjessicaparker) el 16 de Dic de 2016 a la(s) 8:32 PST

Se trata de una prenda de la tienda Williamsburg, sita en la calle Velarde de la capital, y tan solo le costó 30 euros. Unos arreglitos aquí y allí y a lucir como siempre hace. La actriz también disfrutó de tiendas como Casa Josephine y pasó por el taller de Javier Sánchez Medina, quien hace unos bustos con mimbre de lo más originales (y que por supuesto se llevó con ella a Nueva York). La visita de Sarah Jessica Parker no ha dejado a nadie indiferente.