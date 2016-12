Scarlett Johansson versiona a Nancy Sinatra

Parece que no hay nada que no sepa hacer Scarlett Johansson. La actriz ha demostrado en numerosas ocasiones que sabe cantar como nadie, la última poniéndole voz a una de las protagonistas de la película Canta. Pero no solo se ha quedado ahí.

Scarlett debe estar cogiéndole el gusto a cantar y por ello se animó a dar la nota junto al cantante de country Craig Campbell. Pero Scarlett no lo hace con cualquier canción, lo hace con todo un clásico de otra archiconocida rubia: These Boots Are Made For Walking de Nancy Sinatra.

La actriz comienza a entonar la canción al ritmo de la guitarra de Craig y entre risas consiguen llegar al estribillo. Cuando deben comenzar a cantar la segunda estrofa, ninguno de los dos consigue recordarla y deciden pasar directamente al estribillo de nuevo.

El escenario donde se encuentran Scarlett y Craig no puede ser más curioso, rodeados de militares. Pero no es casualidad y es que los artistas se encontraban visitando a las tropas estadounidenses en la base militar de Afghanistan.