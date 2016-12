Hijos de LOS40

Fangoria @fangoriaoficial

Alaska: "Mi recuerdo principal de LOS40 es Joaquín Luqui. Yo recuerdo oír Heart of glass de Blondie estrenada por él, el Quadrophenia de The Who contado por él, puso Space Oddity de Bowie, que no era una novedad en aquel momento. La primera vez que escuché Jesucristo Superstar de Camilo Sesto fue en LOS40… Me gusta esa radio en la que hay personas que te cuentan lo nuevo. No hay nada comparable en difusión a LOS40. Estamos en el siglo XXI y ya sé que todos piensan que lo de las redes sociales e Internet es muy importante, pero lo que sigue marcando que una canción sea un éxito es la radio. No sé lo que te contaré dentro de 15 años, pero hoy los éxitos los sigue haciendo la maravillosa radio".