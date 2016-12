Así era Ewan McGregor de ‘canijo’

Protagonista de Trainspotting, la trilogía 1 a 3 de Star Wars, Moulin Rouge, Big Fish, La isla o Lo imposible, Ewan McGregor es uno de nuestros actores de cabecera. Y gracias a uno de sus últimos posts en Instagram, el intérprete ha conseguido que nos rindamos completamente ante sus pies.

Si siempre has sentido curiosidad sobre cómo era el joven Obi Wan Kenobi aún de más joven, la respuesta la tienes a través de su perfil oficial en la red social de imágenes. Hace mucho tiempo en una Gran Bretaña lejana, muy, muy lejana... el pequeño Obi Wan se preparaba para su primer día en el colegio cuando sus padres decidían tomarle la fotografía que podéis ver sobre estas líneas.

Entre esa imagen y la actualidad han pasado más de 40 años. Ewan McGregor aparecía hace cuatro décadas peinado con una raya académica en el pelo y el uniforme reglamentario de su colegio. Poco que ver con su look arreglado pero informal (y todavía más del look con el que recorrió medio mundo en moto). Parece que lo único que queda es su pasión por los coches 'escarabajo'. No nos digáis que no os encantan esos mofletes.